Convocan a una oración por Catalina, la nena atropellada por un patrullero: "Sigue con riesgo de vida"

Este lunes a las 21 sus padres llamaron a la comunidad a acercarse al Hospital Castro Rendón para hacer una oración en conjunto por la salud de su hija.

La familia de Catalina, la nena de 8 años atropellada el miércoles pasado por un patrullero en Plottier , convocó para esta noche a una cadena de oración frente al Hospital Castro Rendón. El encuentro será a las 21, sobre calle Buenos Aires, donde la niña permanece internada en terapia intensiva.

Desde la oficina de prensa del Hospital confirmaron que la paciente "continúa igual que el día anterior, con respirador y en la terapia intensiva".

La profesora de patín de la niña, Ana Pardo, contó a LM Neuquén que Catalina continúa “muy delicada”, bajo sedación permanente, y que su evolución es “muy lenta”. “Si la despiertan, se desbarajustan todos los valores. Por eso está sedada, para que su cuerpo pueda sostener todos los parámetros”, explicó.

catalina plottier

Pardo señaló que el cuadro sigue siendo crítico. “Todavía está con riesgo de vida. Hay que esperar, acompañar y orar. La mamá quiere que estemos todos unidos hoy pidiendo por ella: familia, amigos, allegados, toda la comunidad”, dijo.

La docente también confirmó que la niña ya atravesó varias intervenciones quirúrgicas desde el accidente. Según relató Pardo, los equipos del Castro Rendón lograron reconstruir el cráneo de Catalina tras la cirugía neurológica.

"Un dato alentador que informó el neurocirujano a la familia es que la cubierta del cerebro no sufrió daño, lo que abre una posibilidad de recuperación si logra bajar la inflamación", compartió.

Además, la niña fue operada por las lesiones en su tobillo y muñeca, donde tenía fracturas y heridas abiertas. “Por suerte no fue necesario agregar ningún injerto. Los médicos pudieron volver a unir toda la carne y los tejidos, y eso es muy bueno”, detalló Pardo.

Plottier- Justicia por Catalina (8) Maria Isabel Sanchez

A pesar de las intervenciones exitosas, la inflamación cerebral y el compromiso general del organismo obligan a mantenerla sedada. “Va sanándose, pero muy de a poco. Hay que esperar. Es minuto a minuto”, agregó la profesora.

El pedido de la familia

La mamá de Catalina, a través de la docente, agradeció el acompañamiento de la comunidad y pidió que este lunes a las 21, quienes puedan se acerquen al hospital o se unan desde sus casas. “Necesitamos que recen por Cata”, expresó a su entorno.

Además, tanto la familia como toda la comunidad aguardan los avances de la investigación sobre lo sucedido en el accidente.

Gif Un móvil de la policía atropelló a una niña en Plottier

Fue el miércoles pasado cuando Catalina circulaba en bicicleta junto a una amiga en el barrio Los Álamos de Plottier y un patrullero de la Policía de Neuquén que circulaba a alta velocidad por una calle de tierra la atropelló.

La conmoción fue automática: la niña quedó tirada, gravemente herida. La secuencia quedó grabada por la cámara privada de un domicilio de calle Güemes y Reconquista que captó el momento en que la camioneta policial avanza a gran velocidad, dejando una nube de polvo a su paso. La mujer policía que manejaba frenó metros más adelante y se acercó a ayudar a la pequeña, que más tarde fue trasladada al hospital Castro Rendón.