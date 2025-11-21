Qué sabe de la salud de la nena atropellada por un patrullero en Plottier

El accidente ocurrió el miércoles en el barrio Los Álamos. La pequeña de 8 años andaba en bici en una calle de tierra cuando el móvil pasó a alta velocidad.

La nena 8 de años, vecina de Plottier, está internada en terapia intensiva en el hospital Castro Rendón / Foto Archivo

Desde el miércoles pasado, los vecinos de Plottier no salen de su estupor al enterarse de que un patrullero, que circulaba a alta velocidad por una calle de tierra en un barrio, embistió a una nena de 8 años. La pequeña sufrió graves heridas y un día después fue operada.

Catalina, la niña que jugaba en bicicleta en el barrio Los Álamos, en el este de la ciudad de Plottier junto a una amiga, fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital Castro Rendón. Desde la oficina de prensa de ese hospital confirmaron a LM Neuquén que " la paciente continua estable, sin mayores cambios ".

La niña atropellada en Plottier continúa "con asistencia respiratoria en el sector de terapia intensiva pediátrica". "Ayer (jueves) tuvo intervenciones quirúrgicas y el equipo de salud continúa trabajando con ella", aseguraron.

En tanto desde la Fiscalía confirmaron que "se está esperando el informe de la pericia accidentológica que debe entregar la división Tránsito de la Policía de Neuquén".

Reclamo vecinal en Plottier

Este viernes los vecinos del barrio Los Álamos se mantienen comunicados por un grupo de WhatsApp donde están analizando qué medidas pueden tomar ante esta grave situación. Quieren acompañar a la familia de Catalina y además prevenir que esto no vuelva a suceder.

Durante la tarde del jueves, un grupo de vecinos cortó el tránsito en la calle Río Colorado, para pedir la presencia del fiscal para que avance en la investigación. Quieren saber porqué el patrullero circulaba a tan alta velocidad en una calle tranquila de su barrio. A dónde iban.

Javiera, una vecina y mamá de la niña que andaba en bicicleta con Catalina al momento del accidente, contó a LM Neuquén que este viernes pudo hablar con la mamá de la niña, quien le confirmó que sigue "estable y grave".

"Esas son las dos palabras que ella utilizó. Eso es lo que sé. Nos estamos tratando de poner de acuerdo los vecinos de cómo seguir el tema y qué vamos a hacer. Por lo pronto vamos a ver si hacemos una nota para presentar ante el Municipio, ya que desde la comisión vecinal venían pidiendo reductores de velocidad hace 3 años, así que están las notas presentadas y el Municipio nunca nos escuchó y tampoco vino", denunció.

La mujer comentó que "Cata está acompañada por su mamá, la dejaron estar con ella, está sedada". "Ella el día del accidente tuvo cuatro paros cardíacos, al otro día lograron estabilizarla y le hicieron intervenciones quirúrgicas porque tiene fractura y hundimiento de cráneo, así que le intervinieron la cabeza para desinflamar el cerebro".

"De esa cirugía salió bien y ayer también, como tenía fractura expuesta del pie, la operaron de eso y algo del brazo también. Pero seguía muy, muy delicada de los pulmones y del hígado", describió la vecina, quien además confirmó que la mamá de la niña la autorizó para compartir el parte de salud de su hija.

Javiera aseguró que Cata se llevó la peor parte, pero dijo que también su hija está aun muy afectada por la situación. Dijo que su nena no habló por 24 horas. "Estuvo un día en silencio, casi sin comer. Nadie se acercó a ofrecer apoyo psicológico", aseguró.