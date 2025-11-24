Escándalo: un concejal renunció luego de negarse a un test de alcoholemia

Un legislador municipal de Bahía Blanca renunció a la banca tras negarse al control. Formaba parte de la Comisión de Tránsito y Transporte.

Un gran escándalo se desató este domingo en la ciudad de Bahía Blanca al conocerse que un concejal se negó a un test de alcoholemia durante un control vehicular realizado en la madrugada del viernes.

El caso se conoció tras la denuncia que hizo un representante de Estrellas Amarillas en su cuenta de X: "Solicito a @fsusbielles la renuncia del concejal con presunción de alcoholemia positiva".

El caso desató una fuerte controversia en la política local y llevó a que el legislador, identificado como Jonatan Arce , decidiera renunciar a su banca.

La polémica fue aún mayor cuando se conoció que Arce formaba parte de la Comisión de Tránsito y Transporte de la ciudad, lo que lo llevó rápidamente a ser objeto de críticas y cuestionamientos en redes sociales, dado que su función incluía debatir y promover políticas relacionadas con la seguridad vial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SantiagoSacc/status/1992265630431777050?s=20&partner=&hide_thread=false Como representante de Estrellas Amarillas de Argentina, y como hice en la gestión anterior con otro intendente y otro funcionario, esta vez solicito a @fsusbielles la renuncia del concejal con presunción de alcoholemia positiva. pic.twitter.com/pPNh5jRA1z — Santiago Saccoccia (@SantiagoSacc) November 22, 2025

De acuerdo con la legislación vigente, la negativa a realizar el test de alcoholemia se considera como una presunción de resultado positivo, con una multa establecida en $1.412.800. El concejal era parte del bloque de Fuerza Patria y respondía al intendente Federico Susbielles.

"Actué de manera incorrecta y quiero reconocerlo con total honestidad"

El acta que levantó el inspector de tránsito municipal registró la negativa de Arce a realizar el control y detalló los costos generados por el traslado y restitución del vehículo involucrado.

Tras la viralización de esta noticia, el concejal anunció que dejaba su lugar en el bloque Fuerza Patria a través de su cuenta de X. "Actué de manera incorrecta y quiero reconocerlo con total honestidad, sin excusas", escribió en una carta de seis párrafos.

El ahora exconcejal aseguró que entregó toda la documentación requerida y aceptó la sanción correspondiente "como cualquier ciudadano". Finalmente, justificó su renuncia en la necesidad de no afectar el funcionamiento institucional ni el trabajo de su espacio político: "Quienes ocupamos funciones públicas debemos actuar con responsabilidad y sostener una conducta acorde al rol que representamos. Por eso decidí presentar mi renuncia a la banca de concejal".

concejal alcoholemia Bahia Blanca

Arce admitió que el "episodio me impulsa a reflexionar y también a afirmar mis convicciones" y consideró que "la coherencia debe estar siempre por encima de los cargos, y los cargos nunca por encima de los valores".

"Voy a continuar militando y trabajando, como siempre, desde el lugar que me toque, con la voluntad de aprender, corregir y seguir adelante con más compromiso", concluyó el concejal, que ocupaba su banca desde el 10 de diciembre de 2023.

¿Quién reemplazará al legislador saliente en el Concejo de Bahía Blanca?

Según se desprende de la lista de Fuerza Patria de 2023, los nombres que siguen en el orden de aparición son Lucía Veláustegui, Paulo Mónaco, Micaela Gasparini, Ricardo Kloster y Mariela Berardi. Sin embargo, medios locales señalaron que la decisión podría definirse políticamente, más allá del orden de la nómina original.

La definición adquiere mayor relevancia debido a que este jueves está prevista una sesión en la que podría tratarse la suba de tasas municipales, un punto central para la agenda de gobierno del intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles.