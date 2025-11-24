Tigre: una discusión familiar terminó en un tiroteo y un nene de 7 años baleado

Permanece internado en estado reservado. Una tía del menor fue detenida. La Justicia avanza en la causa por el episodio ocurrido en Tigre.

La mujer detenida por el tiroteo en Tigre es la tía de la víctima.

Un nene de 7 años fue baleado en medio de una violenta discusión familiar en el partido bonaerense de Tigre , y su tía quedó detenida como principal sospechosa . El episodio ocurrió en el barrio “La Trapito” , y el menor tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital Posadas, donde continúa internado.

De acuerdo a información policial, el hecho ocurrió en la esquina de Dorrego y Quintana, en la casa que se produjo una discusión familiar entre dos grupos de personas.

El conflicto escaló rápidamente y una mujer, identificada luego como Ayelén Brisa Anriquez, comenzó a darles armas de fuego a sus familiares y disparó varias veces.

Según creen los investigadores, uno de esos disparos impactó en el sobrino de la mujer, un nene de 7 años que estaba en el patio de la casa cuando se produjo el conflicto.

El nene fue trasladado de urgencia al hospital materno infantil de Tigre, a donde ingresó con un disparo en el tórax y quedó en estado reservado.

Embed - Un nene de 7 años fue baleado en medio de una discusión familiar en Tigre y su tía quedó detenida

Luego de una intervención quirúrgica en ese centro de salud, el menor fue derivado al Hospital Posadas. Allí permanece internado, también en estado reservado y atravesando el postoperatorio.

Tras el brutal tiroteo, la Policía Bonaerense realizó ocho allanamientos en distintos puntos de la zona norte bonaerense con el objetivo de dar con los sospechosos.

La recolección de testimonios, el análisis del material fílmico y las tareas de campo llevaron a los investigadores a identificar a tres de los acusados de haber disparado.

El primero fue identificado como Alexis Almada, alias “Tom”, la segunda es Ayelén Anríquez y el tercero se apellida Vieytes, alias “Peroti”.

nene baleado tigre

Unas horas después detuvieron a la mujer, que fue identificada como la tía del nene baleado. Según la reconstrucción del hecho, se habría peleado con los hermanos del padrastro de la víctima.

La UFI de Benavídez investiga el caso y trabaja para dar con el paradero de los otros dos sospechosos, que aún continúan prófugos.

Una balacera interrumpió un show en un restaurante y causó dos muertos

Dos personas murieron y otra resultó herida de gravedad al desatarse de una balacera mientras se desarrollaba un concierto en un restaurante de Illinois, en Estados Unidos. Los investigadores precisaron que las tres personas involucradas en el episodio se conocían entre sí y que uno de los fallecidos es el presunto tirador.

De acuerdo con un comunicado oficial publicado por el Departamento de Policía de la ciudad de Aurora (APD), el incidente se registró hacia las 21.10 del pasado sábado, cuando en el local gastronómico había más de un centenar de espectadores de la banda Beyond the Blonde.

Los oficiales acudieron tras recibir múltiples llamados que alertaban sobre disparos en el establecimiento ubicado sobre North Broadway y al ingresar encontraron a tres personas alcanzadas por balas.

La investigación preliminar sobre las causas de la balacera apunta a un hecho vinculado con violencia doméstica. La investigación preliminar sobre las causas de la balacera apunta a un hecho vinculado con violencia doméstica.

Dos de ellas fueron trasladadas por paramédicos de los Bomberos de Aurora a hospitales de la zona, donde una murió horas más tarde, mientras que la tercera, el supuesto agresor, fue hallada sin vida en el interior.

En tanto, el hombre que permanece internado se encontraba en estado crítico, según precisaron los equipos médicos que lo recibieron.

La Policía informó que la investigación preliminar apunta a un hecho vinculado con violencia doméstica.

En el lugar trabajó la División de Investigaciones del Departamento de Policía de Aurora, junto con técnicos de evidencia, con el fin de realizar peritajes destinados a reconstruir la secuencia del ataque y determinar con precisión cómo se desarrollaron los disparos que interrumpieron el espectáculo, informó la Policía.

"Nuestros corazones están pesados esta noche. Los miembros de nuestra comunidad fueron disparados sin sentido mientras simplemente trataban de disfrutar de una noche fuera, y toda nuestra ciudad siente el peso de esa violencia”, dijo el jefe policial, Matt Thomas.

Y agregó: “En nombre del Departamento de Policía de Aurora, quiero que las víctimas y sus familias sepan que estamos con ustedes y haciendo todo lo posible para asegurarnos de que tienen respuestas”.