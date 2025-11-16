Boca recibe a Tigre con Simoni entre sus convocados: hora, formaciones y TV

El joven cipoleño está ante una gran oportunidad para debutar en la primera del Xeneize, luego de recibir el llamado.

Boca , que viene de ganarle de punta a punta en el Superclásico a River, recibirá este domingo a Tigre en el marco de la última fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se disputará en el estadio La Bombonera desde las 20.15 horas con el arbitraje de Darío Herrera mientras que Fernando Espinoza estará en el VAR . La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

En el Xeneize fue convocado el juvenil Valentino Simoni , oriundo de Cipolletti . El delantero, una de las figuras de la Reserva que conduce Mariano Herrón , había trabajado este viernes a la par del plantel profesional y quedó bien posicionado para entrar en la consideración del cuerpo técnico.

El equipo de Claudio Úbeda viene de ganar 2-0 a River en el Superclásico que se disputó el domingo en el marco del interzonal de la anteúltima fecha del Torneo Clausura. El Xeneize fue ampliamente superior a su máximo rival y se llevó un triunfo categórico que lo clasificó a la Copa Libertadores de América y a los octavos de final de este torneo.

De ganarle a Tigre o hasta empatando, Boca se quedará con el Grupo A del Torneo Clausura y definirá todas las llaves de los playoffs en condición de local. En caso de perder, una victoria de Unión de Santa Fe podría desplazarlo al segundo lugar.

Para este partido ante el Matador, el director técnico tendrá una baja obligada que es la del defensor Lautaro Di Lollo que, ante River, llegó a la quinta amarilla y se perderá este compromiso. En su lugar ingresaría Nicolás Figal que no juega desde el 13 de julio, en el empate 0-0 con Argentinos Juniors por la primera fecha de este Torneo Clausura.

Además, el español Ander Herrera reemplazaría al delantero Milton Giménez, sumándose al mediocampo haciendo que Exequiel Zeballos salga de posición de la cancha y ocupe el lugar del atacante formado en Atlanta.

Por su parte, el equipo de Diego Dabove viene de ganarle, el domingo en el estadio José Dellagiovanna, 1-0 a Estudiantes de La Plata en el marco de la anteúltima fecha del Grupo B del Torneo Clausura.

Tigre se úbica en el cuarto lugar con 22 puntos, misma cantidad que Barracas Central y Racing, a uno de los dos últimos en clasificar que son Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors y a dos de Banfield que es quien está a las puertas de los playoffs. Por lo tanto, teniendo en cuenta la localía para los octavos de final, una derrota o un empate en el barrio porteño de La Boca complicaría al ´Matador´ en su posicionamiento dentro de los clasificados pero no lo dejaría afuera ya que Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors se enfrentarán entre sí.

Estas son las probables formaciones de Boca y Tigre

Torneo Clausura de la Liga Profesional - Grupo B - Decimoquinta fecha

Boca Juniors - Tigre

Estadio: La Bombonera, Capital Federal.

La Bombonera, Capital Federal. Árbitro: Darío Herrera.

Darío Herrera. VAR: Fernando Espinoza.

Fernando Espinoza. Horario: 20.15

20.15 TV: ESPN Premium.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Lautaro Blanco, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Juan Barinaga; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera; Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Sebastián Medina, Elías Cabrera, Gonzalo Piñeiro, Jalil Elías; David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.