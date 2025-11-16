Boca se floreó, le ganó a Tigre y es puntero: cómo quedaron las posiciones del grupo A

El Xeneize se ganó el lugar como líder de la zona, mientras que se disputaron otros tres encuentros en simultáneo: la Academia, que arrancó mal el torneo, está segunda.

Boca sigue de racha y, tras haber vencido con categoría a River en el Superclásico, batió por 2-0 a Tigre y dejó una muy buena versión: le costó hacer goles en el primer tiempo, pero se destapó en el segundo y consiguió el liderato del grupo A. Mientras tanto, Racing venció 1-0 a Newell's en Rosario y está segundo -todavía lo puede superar Unión, que juega mañana; Central Córdoba empató 1-1 con Banfield y quedó cuarto; y Argentinos Juniors , que derrotó a Estudiantes en La Plata por 2-1, llegó a la quinta posición.

El Taladro, al no haber podido sumar de a tres, estuvo a las puertas de los playoff: sumó 21 unidades, las mismas que el Pincha, que por lo pronto seguirá su camino en los octavos de final del Torneo Clausura gracias a la diferencia de gol (tiene -1, contra -6 de los del Sur). El Matador, pese a la caída contra el Xeneize, pasó séptimo; y sexto es Barracas Central , que también culminará este lunes su participación en la fase regular -a las 17 y ante Huracán-. El Globo, Defensa y Justicia y Belgrano todavía tienen chances e irán por la clasificación mañana.

En un partido chato y sin muchas emociones, Racing sacó diferencia sobre el final . Tomás Conechny se fue solo contra el arquero y definió cruzado para estampar el 1-0: la Academia, por el momento, queda como escolta del Xeneize y se mediría ante el Talleres de Córdoba de Carlitos Tevez .

¡¡AGÓNICO GOL DE CONECHNY PARA EL 1-0 DE RACING ANTE NEWELL'S EN EL COLOSO DEL PARQUE!!

Cavani puso el segundo para Boca, que aseguró la punta

Sobre el cierre del compromiso, y luego de una interesante acción colectiva, Boca se encontró con un penal: Miguel Merentiel remató mordido y el balón rebotó en la mano de Tomás Cardona. Previa revisión en el VAR, el árbitro Darío Herrera cobró la pena máxima y Edinson Cavani lo cambió por gol. El uruguayo se sacó la mufa y, de yapa, aseguró la primera colocación para el Xeneize en su grupo.

¡¡VOLVIÓ EL URUGUAYO!! En su vuelta a las canchas, EDINSON CAVANI la aseguró y firmó el 2-0 de Boca ante Tigre.





Banfield sigue soñando con los playoff

El sueño de Banfield de clasificar a los octavos de final del torneo doméstico todavía no estaba completamente perdido: Martín Río estampó el 1-1 ante Central Córdoba, tras un penal no cobrado segundos antes, y se establecía en la novena posición. Con una victoria, pasaba a estar en el top 8, adentro de la próxima fase.

¡EMPATA EL TALADRO QUE SUEÑA CON LA CLASIFICACIÓN! Cabezazo de Martín Río para anotar el 1-1 ante Central Córdoba. Banfield necesita ganar para entrar en los Playoffs.





Ayrton Costa puso el 1-0 con un cabezazo extraordinario

La conquista, que estaba al caer, llegó con un testazo fantástico de Ayrton Costa: Paredes sacó un centro preciso a la cabeza del defensor ex Independiente, que arqueó el cuerpo y se giró para darle con el parietal izquierdo. La pelota se estrelló en el poste y el arquero no pudo hacer nada para evitar que ingresara a la meta. Merecido 1-0.

¡¡LLEGÓ EL PRIMERO!! Ayrton Costa ganó de cabeza y marcó un verdadero GOLAZO para el 1-0 de Boca vs. Tigre.





La esperanza del Pincha duró demasiado poco

El Pincha le cortó el festejo al Bicho con un gol de otro planeta: Joaquín Tobio Burgos quedó solo por el costado derecho y sacó un latigazo con comba que se metió en el ángulo superior izquierdo del arquero -Chiquito Romero no fue convocado-. Así, los de Eduardo Domínguez se metían octavos y con lo justo, dejando afuera a Banfield. Argentinos, sin embargo, reaccionó rápido: un minuto después, Alan Lescano estampó el 2-1 y bajó al León de un hondazo.

PFFFF GOLAZO DE ESTUDIANTES Hermosa definición de Tobio Burgos para el 1-1 ante Argentinos





EL BICHO VOLVIÓ A PONERSE EN VENTAJA Pelota parada, cabezazo y Alan Lescano apareció por atrás para el 2-1 de Argentinos ante Estudiantes





Paredes tuvo el gol con un lindo remate lejano

Ya en el complemento, al conjunto de La Ribera solo le faltaba la puntada final: era mucho mejor que los de Victoria y hasta tuvo el gol en los pies de Leandro Paredes, que obligó a Felipe Zenobio a estirarse para evitar el tanto. Después de 45 minutos correctos y sobrios, Boca estaba para ganarlo.

IMPERDIBLE: ¡LEANDRO PAREDES SE PRENDE Y CANTA CON LA HINCHADA DE BOCA EN LA BOMBONERA!





Central Córdoba, segundo y a un punto de Boca

Central Córdoba sorprendía sobre el cierre de la primera mitad y se imponía a Banfield: con el tanto del Pupi Heredia, que aprovechó un rebote, el elenco santiagueño quedaba a tan solo un punto de Boca y se ubicaba segundo en el grupo A. Con ese resultado, hasta ese momento, en octavos le tocaba Talleres de Córdoba.

¡EL FERROVIARIO ASEGURA SU LUGAR EN PLAYOFFS! El Pupa Heredia encontró el rebote y anotó el 1-0 de Central Córdoba ante Banfield en el #TorneoClausura.





El Xeneize se acerca al arco rival, sin profundidad

El cuadro comandado por Claudio Úbeda tuvo apenas algunas aproximaciones, pese a que fue claramente superior a su contrincante en la etapa inicial: sus dos laterales probaron con disparos lejanos, que fueron bien interceptados por los defensores, y poco más. El empate, igualmente, le sentaba bien por su posición en la zona. Lo mejor fue el caño que intentó Ander Herrera...

¡ANDER HERRERA TIRÓ UN CHICHE! El español de Boca intento un caño vs. Tigre.





Argentinos le arrancó ganando a Estudiantes y es cuarto en su zona

Mientras tanto, en UNO, Argentinos Juniors se puso en ventaja frente a Estudiantes de La Plata con un tanto de Hernán López Muñoz y, con ese resultado parcial, pasaba a ser cuarto en su zona: de mantenerse el tanteador, debía enfrentarse a San Lorenzo en octavos. Al cuadro azul y oro no lo afectaba en absoluto ese triunfo, pero el Matador se acercaba peligrosamente: Agustín Marchesín voló para contener un lindo remate de Julián López.

GOLAZO DE ARGENTINOS Apareció Hérnan López Muñoz para una gran definición y anotar el 1-0 ante Estudiantes





Boca empezó mejor, pero sin profundidad

Un Boca pletórico, que atraviesa uno de sus mejores momentos en la temporada, mostró una buena versión durante los primeros minutos del compromiso: priorizó la posesión y la movilidad para encontrar espacios, ante un Tigre más replegado y esperando un eventual contraataque. Los laterales xeneizes pasaron a sumarse a la mitad del campo, como opción de pase, para ensanchar la cancha y obligar al rival a salir. En los palcos, apareció Johnny Depp disfrutando del compromiso.

JOHNNY DEPP viendo a #Boca ante Tigre en #LaBombonera.

El resumen de Boca-Tigre

Formación de Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Carlos Palacios, Ander Herrera; Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Formación de Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Julián López, Jalil Elías, Elías Cabrera, Sebastián Medina; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.

Vestuario listo

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Darío Herrera.

Gol: Ayrton Costa (73') y Edinson Cavani (90').

Transmisión: ESPN Premium.