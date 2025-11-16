El clima en Neuquén

Deportes
La Mañana Boca

Boca se floreó, le ganó a Tigre y es puntero: cómo quedaron las posiciones del grupo A

El Xeneize se ganó el lugar como líder de la zona, mientras que se disputaron otros tres encuentros en simultáneo: la Academia, que arrancó mal el torneo, está segunda.

Boca se floreó, le ganó a Tigre y es puntero: cómo quedaron las posiciones del grupo A

Boca sigue de racha y, tras haber vencido con categoría a River en el Superclásico, batió por 2-0 a Tigre y dejó una muy buena versión: le costó hacer goles en el primer tiempo, pero se destapó en el segundo y consiguió el liderato del grupo A. Mientras tanto, Racing venció 1-0 a Newell's en Rosario y está segundo -todavía lo puede superar Unión, que juega mañana; Central Córdoba empató 1-1 con Banfield y quedó cuarto; y Argentinos Juniors, que derrotó a Estudiantes en La Plata por 2-1, llegó a la quinta posición.

El Taladro, al no haber podido sumar de a tres, estuvo a las puertas de los playoff: sumó 21 unidades, las mismas que el Pincha, que por lo pronto seguirá su camino en los octavos de final del Torneo Clausura gracias a la diferencia de gol (tiene -1, contra -6 de los del Sur). El Matador, pese a la caída contra el Xeneize, pasó séptimo; y sexto es Barracas Central, que también culminará este lunes su participación en la fase regular -a las 17 y ante Huracán-. El Globo, Defensa y Justicia y Belgrano todavía tienen chances e irán por la clasificación mañana.

Captura de pantalla 2025-11-16 222657

El minuto a minuto de la definición en el grupo A del Torneo Clausura

Racing sacó ventaja en el cierre y lo espera Talleres

En un partido chato y sin muchas emociones, Racing sacó diferencia sobre el final. Tomás Conechny se fue solo contra el arquero y definió cruzado para estampar el 1-0: la Academia, por el momento, queda como escolta del Xeneize y se mediría ante el Talleres de Córdoba de Carlitos Tevez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1990226554861797678&partner=&hide_thread=false

Cavani puso el segundo para Boca, que aseguró la punta

Sobre el cierre del compromiso, y luego de una interesante acción colectiva, Boca se encontró con un penal: Miguel Merentiel remató mordido y el balón rebotó en la mano de Tomás Cardona. Previa revisión en el VAR, el árbitro Darío Herrera cobró la pena máxima y Edinson Cavani lo cambió por gol. El uruguayo se sacó la mufa y, de yapa, aseguró la primera colocación para el Xeneize en su grupo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1990227097743188167&partner=&hide_thread=false

Banfield sigue soñando con los playoff

El sueño de Banfield de clasificar a los octavos de final del torneo doméstico todavía no estaba completamente perdido: Martín Río estampó el 1-1 ante Central Córdoba, tras un penal no cobrado segundos antes, y se establecía en la novena posición. Con una victoria, pasaba a estar en el top 8, adentro de la próxima fase.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1990223055491064216&partner=&hide_thread=false

Ayrton Costa puso el 1-0 con un cabezazo extraordinario

La conquista, que estaba al caer, llegó con un testazo fantástico de Ayrton Costa: Paredes sacó un centro preciso a la cabeza del defensor ex Independiente, que arqueó el cuerpo y se giró para darle con el parietal izquierdo. La pelota se estrelló en el poste y el arquero no pudo hacer nada para evitar que ingresara a la meta. Merecido 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1990222086514581601&partner=&hide_thread=false

La esperanza del Pincha duró demasiado poco

El Pincha le cortó el festejo al Bicho con un gol de otro planeta: Joaquín Tobio Burgos quedó solo por el costado derecho y sacó un latigazo con comba que se metió en el ángulo superior izquierdo del arquero -Chiquito Romero no fue convocado-. Así, los de Eduardo Domínguez se metían octavos y con lo justo, dejando afuera a Banfield. Argentinos, sin embargo, reaccionó rápido: un minuto después, Alan Lescano estampó el 2-1 y bajó al León de un hondazo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1990219268399526291&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1990219996903973339&partner=&hide_thread=false

Paredes tuvo el gol con un lindo remate lejano

Ya en el complemento, al conjunto de La Ribera solo le faltaba la puntada final: era mucho mejor que los de Victoria y hasta tuvo el gol en los pies de Leandro Paredes, que obligó a Felipe Zenobio a estirarse para evitar el tanto. Después de 45 minutos correctos y sobrios, Boca estaba para ganarlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1990218296893858118&partner=&hide_thread=false

Central Córdoba, segundo y a un punto de Boca

Central Córdoba sorprendía sobre el cierre de la primera mitad y se imponía a Banfield: con el tanto del Pupi Heredia, que aprovechó un rebote, el elenco santiagueño quedaba a tan solo un punto de Boca y se ubicaba segundo en el grupo A. Con ese resultado, hasta ese momento, en octavos le tocaba Talleres de Córdoba.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1990210142332125532&partner=&hide_thread=false

El Xeneize se acerca al arco rival, sin profundidad

El cuadro comandado por Claudio Úbeda tuvo apenas algunas aproximaciones, pese a que fue claramente superior a su contrincante en la etapa inicial: sus dos laterales probaron con disparos lejanos, que fueron bien interceptados por los defensores, y poco más. El empate, igualmente, le sentaba bien por su posición en la zona. Lo mejor fue el caño que intentó Ander Herrera...

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1990209650134810873&partner=&hide_thread=false

Argentinos le arrancó ganando a Estudiantes y es cuarto en su zona

Mientras tanto, en UNO, Argentinos Juniors se puso en ventaja frente a Estudiantes de La Plata con un tanto de Hernán López Muñoz y, con ese resultado parcial, pasaba a ser cuarto en su zona: de mantenerse el tanteador, debía enfrentarse a San Lorenzo en octavos. Al cuadro azul y oro no lo afectaba en absoluto ese triunfo, pero el Matador se acercaba peligrosamente: Agustín Marchesín voló para contener un lindo remate de Julián López.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1990204037447172184&partner=&hide_thread=false

Boca empezó mejor, pero sin profundidad

Un Boca pletórico, que atraviesa uno de sus mejores momentos en la temporada, mostró una buena versión durante los primeros minutos del compromiso: priorizó la posesión y la movilidad para encontrar espacios, ante un Tigre más replegado y esperando un eventual contraataque. Los laterales xeneizes pasaron a sumarse a la mitad del campo, como opción de pase, para ensanchar la cancha y obligar al rival a salir. En los palcos, apareció Johnny Depp disfrutando del compromiso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/1990199651862262113&partner=&hide_thread=false

El resumen de Boca-Tigre

Formación de Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Carlos Palacios, Ander Herrera; Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1990192749971112364&partner=&hide_thread=false

Formación de Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Julián López, Jalil Elías, Elías Cabrera, Sebastián Medina; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/catigreoficial/status/1990180921144955014&partner=&hide_thread=false

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Darío Herrera.

Gol: Ayrton Costa (73') y Edinson Cavani (90').

Transmisión: ESPN Premium.

