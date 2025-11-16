Diego Martínez contó la verdad del "noches alegres, mañanas tristes" de Darío Benedetto en Boca

El DT advirtió que mantuvo una muy buena relación con el Pipa durante su estadía en el Xeneize y pidió tener en cuenta "los contextos".

El conflicto entre Diego Martínez y Darío Benedetto , instalado públicamente desde el año pasado, volvió a tomar relevancia tras las declaraciones del exentrenador de Boca . El episodio se originó en septiembre de 2024, cuando el Pipa fue apartado del plantel después de una práctica que tuvo lugar poco tiempo después de la celebración de su cumpleaños número 34 en Puerto Madero , fiesta a la que asistieron varios jugadores del plantel profesional.

El hecho coincidió con un ciclo deportivo marcado por la irregularidad del equipo, la ausencia de continuidad para algunos futbolistas de peso y diversos episodios de indisciplina que se filtraron a los medios. En ese contexto, tomó fuerza una frase atribuida al delantero -“noches alegres, mañanas tristes”- que habría sido pronunciada durante un entrenamiento y que, según distintas versiones, generó tensiones con el cuerpo técnico.

Por lo pronto, el ex DT de Godoy Cruz se refirió al caso en una entrevista concedida recientemente a Mundo Ascenso. Allí, negó la veracidad de aquella expresión y de cualquier conflicto profundo con el jugador. “¿Quién te dijo eso? ¿Dónde salió que dijo eso? Con Darío tuvimos una excelente relación”, afirmó. Al mismo tiempo, advirtió que muchas de las situaciones ocurridas dentro del plantel fueron amplificadas por el entorno mediático.

En este sentido, planteó que, en un club como el Xeneize, “se genera tanto afuera que termina siendo más fuerte de lo que pasa adentro”, y remarcó que la interpretación de los comportamientos individuales debe contemplar “los contextos, cada situación y cómo manejarlo”. El acontecimiento también había involucrado a Norberto Briasco, quien al igual que el ex América de México, fue marginado por el estratega tras aquella práctica.

Benedetto también ponderó su vínculo con Diego Martínez

Benedetto siguió en el cuadro azul y oro hasta junio de 2024, cuando finalizó su segunda etapa para continuar su carrera en Querétaro. Luego fue transferido a Newell’s Old Boys y actualmente se encuentra sin club. Durante ese período, la relación entre el atacante y el orientador se mantuvo bajo reserva, sin declaraciones públicas de peso por parte de los protagonistas, aunque las versiones sobre un desencuentro persistieron en redes sociales y programas deportivos.

En julio de 2024, ya fuera de la institución, el Pipa había mencionado el hecho sin profundizar sobre los detalles del conflicto. “Lo que pasó con el técnico muere ahí. No soy de los que salen a hablar para que se sepa todo. Para mí eso es tener cero códigos”, señaló. También defendió la realización de su fiesta de cumpleaños pese a las críticas: “Festejé mi cumpleaños y es algo que voy a seguir haciendo, le moleste a quien le moleste. Ya estaba todo organizado desde hacía mucho tiempo y no había forma de cancelarlo”. En esa misma entrevista, aclaró: “Con Diego tuvimos una charla y aclaramos todo. Es un gran entrenador, pero me quedo con la persona ”.