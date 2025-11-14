El cipoleño Valentino Simoni entrenó con la primera de Boca

El delantero cipoleño entrenó bajo las ordenes de Úbeda y quedó bien posicionado para meterse en la consideración del cuerpo técnico.

El cipoleño Valentino Simoni volvió a meterse en el centro de la escena xeneize luego de ser uno de los juveniles que Claudio Úbeda decidió subir a los entrenamientos de la Primera de Boca . El delantero, una de las figuras de la Reserva que conduce Mariano Herrón , trabajó este viernes a la par del plantel profesional y quedó bien posicionado para entrar en la consideración del cuerpo técnico de cara al choque ante Tigre .

Simoni, de 21 años y surgido de las Inferiores del club, vive un momento especial. Llegó a Boca en 2016 junto a su hermano mellizo Tiago y desde entonces recorrió todas las categorías juveniles hasta consolidarse como un atacante clave en la Reserva . En la temporada, su nombre se volvió habitual por su presencia en el área, su potencia y su capacidad para sostener el nivel partido tras partido. No debutó todavía en el Único Grande, pero ya fue convocado una vez en 2025 y hoy se encuentra más cerca que nunca de dar el salto.

El ascenso momentáneo al plantel profesional ocurre en un contexto particular para Boca: varios delanteros terminaron tocados después del triunfo ante River y podrían ser resguardados el fin de semana . Ese panorama abrió la puerta para que Úbeda evaluara alternativas juveniles, y entre ellas aparece Simoni, junto con otros nombres destacados como Mendia, Gorosito, Herrera, Flores y Aranda .

Para Simoni, nacido y criado en Cipolletti, este llamado representa un nuevo paso en un camino que no fue sencillo. A comienzos de su etapa en Reserva sufrió una rotura de ligamentos cruzados que frenó su proyección, pero volvió con fuerza y se transformó en una pieza de peso dentro del equipo de Herrón. Su crecimiento constante, sumado a la necesidad del plantel, lo posiciona hoy como una de las mayores apuestas jóvenes del club.

La probable formación de Boca ante Tigre

El director técnico de Boca, Claudio Úbeda, comenzó a definir durante el entrenamiento de este jueves el once titular que enfrentará a Tigre en la última fecha del Torneo Clausura, el próximo domingo desde las 20:15 en La Bombonera.

Con dos modificaciones respecto a la formación inicial que consiguió el triunfo por 2-0 ante River en el Superclásico, el director técnico xeneize buscará cerrar la fase regular del campeonato local por todo lo alto y llegar con confianza a los Playoffs.

De esta manera, Úbeda abandonaría el doble 9 y sumaría un futbolista más a la mitad de la cancha. Ander Herrera reemplazaría a Milton Giménez, mientras que Nicolás Figal haria lo propio en lugar de Lautaro Di Lollo.

Si bien la victoria ante el Millonario le aseguró al elenco de La Ribera disputar la próxima Copa Libertadores, una derrota ante el Matador podría bajarlo de la cima de la Zona A, siempre y cuando Unión de Santa Fe se imponga en condición de visitante frente a Belgrano -lunes 17 de noviembre a partir de las 17:00-. Es por eso que el entrenador xeneize realizó menos variantes de las que se esperaban.

Con el primer puesto de su grupo, Boca se asegurará definir de local todos los encuentros hasta la final por lo que sumar de a tres ante los de Victoria sería de vital importancia, aunque con un empate bastaría ya que el ‘Tatengue’ tendría que ganar por una diferencia de 7 goles.

El DT azul y oro terminará de definir los titulares en la práctica del viernes, pero de momento Boca saltaría a La Bombonera con la siguiente alineación: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel.