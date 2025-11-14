Por qué el Dibu Martínez no fue citado para jugar ante Angola

El habitual arquero titular de la Selección Argentina no estuvo entre los convocados y no fue por un problema relacionado a las vacunas.

El arquero que suele ser titular en la Selección argentina, Emiliano Dibu Martínez , no dijo presente en el amistoso ante Angola, por lo que su lugar fue ocupado por Gerónimo Rulli.

La decisión de que no ataje Martínez se debe a que el director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, decidió darle descanso, con el objetivo de probar a otros arqueros y tener más certezas de cara a la lista final de jugadores que irán al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Esto no pone para nada en riesgo la continuidad de Martínez , que es un pilar fundamental en la Selección argentina, sino para definir con mayor claridad quiénes serán los arqueros suplentes.

dibu martínez aston villa

De hecho, el “Dibu” compartió varias imágenes en los últimos días junto a su familia en la casa que compró en la Argentina. La Selección argentina visitó este lunes desde las 13 a su par de Angola, en Luanda, en el que fue su último partido del 2025.

Los dirigidos por Lionel Scaloni tendrán un 2026 clave por delante, en el que se enfrentarán a España en la Finalissima, mientras que entre junio y julio irán nuevamente en busca de la gloria en el Mundial 2026.

Así fue la victoria de la Selección Argentina sobre Angola

Argentina venció con tranquilidad por 2 a 0 a Angola en el estadio 11 de Noviembre de Luanda en un amistoso disputado por los 50 años de la independencia del país africano.

Los autores de los goles fueron Lautaro Martínez a los 43 minutos del primer tiempo y Lionel Messi a los 36 del segundo, ante un rival que dio pelea pero se quedó sin ritmo ante la jerarquía argentina.

En una primera etapa discreta, Gerónimo Rulli tuvo trabajo en el arco argentino ya que contuvo tres pelotas que pudieron culminar en el triunfo parcial de Angola, mientras que el equipo de Lionel Scaloni tuvo dos remates de Lionel Messi, uno que tapó bien el arquero Hugo Marques.

Pero a los 43 minutos, Messi le metió una asistencia magistral a Lautarao Martínez, quien avanzó unos metros y cruzó el remate inatajable para el arquero Marques, para poner el 1 a 0 de Argentina.

Ya en la segunda etapa, Argentina salió mejor al partido, con más control de la pelota y tranquilidad en los traslados, además de que no recibió sobresaltos del equipo local que hicieran trabajar de más a aRulli como en la primera etapa.

Sobre el final del partido, Messi recuperó una serie de rebotes en el área y con un remate fuerte y cruzado puso el 2 a 0 a los 36 minutos del complemento para cerrar un sólido triunfo en el último partido del año.

Síntesis de Angola vs. Argentina:

Amistoso internacional.

Angola 0-2 Argentina.

Estadio: 11 de Noviembre de Luanda.

Árbitro: Hillary Hambaba (Zambia).

Angola: Hugo Marques; Rui Modesto, Kialonda Gaspar, Jonathan Buatu, Tó Carneiro; Maestro, Fredy; Zito Luvumbo, Gelson Dala, Chico Banza; M´Bala Nzola. DT: Patrice Beaumelle.

Argentina: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lionel Messi, Thiago Almada; Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Goles en el primer tiempo: 43m Lautaro Martínez (ARG).vjeDIQ

Goles en el segundo tiempo: 36m Lionel Messi (ARG).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Neblú por Marques (ANG); 15m Kevin Mac Allister por Lo Celso (ARG); 22m Núrio Fortuna por Banza (ANG); 25m Emiliano Buendía por Almada (ARG); 32m Mabululu por Nzola (ANG); 40m Máximo Perrone por A. Mac Allister (ARG); José López por L. Martínez (ARG); Joaquín Panichelli por Messi (ARG); Gianluca Prestianni por N. González (ARG).