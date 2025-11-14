La formación de Los Pumas para enfrentar a Escocia en un partido clave pensando en el Mundial

La selección argentina de rugby, dirigida por Felipe Contepomi, va con cinco variantes con respecto al equipo que viene de vencer a Gales.

La selección argentina de rugby confirmó la alineación titular con cinco variantes para enfrentar este domingo desde las 12 al combinado de Escocia en Murrayfield, una cita relevante en el calendario internacional que puede definir el futuro de Los Pumas en el sorteo del Mundial de Australia 2027.

Felipe Contepomi, entrenador principal del equipo nacional, anunció la formación con el objetivo de sostener a Argentina entre los seis mejores equipos del ranking de World Rugby. Para ello será clave rescatar un nuevo triunfo en la gira que se encuentra realizando por el viejo continente.

Respecto al equipo que ganó ante Gales en Cardiff el pasado fin de semana, cinco nombres ingresarán al XV inicial: Pedro Rubiolo reemplazará a Marcos Kremer, Santiago Grondona tomará el puesto de Pablo Matera, Matías Moroni ocupará el lugar de Justo Piccardo, Rodrigo Isgró irá en el rol de Bautista Delguy y Juan Cruz Mallía se ubicará como fullback en reemplazo de Santiago Carreras.

image

Entre los ausentes figuran Kremer y Delguy, quienes quedaron al margen de los convocados para este encuentro. El staff técnico dispuso el ingreso de Efraín Elías entre los relevos, opción para sumar minutos en su cuenta internacional durante 2024. Además, Moroni hará su retorno al seleccionado principal luego de su paso por CUBA, el club que lo formó desde las infantiles con el que disputó el segundo semestre del torneo de Buenos Aires. La otra novedad es la salida de Matera del XV inicial, el jugador surgido de Alumni podrá ser una pieza fundamental ingresando desde el banco de relevos.

Los Pumas y un choque clave ante Escocia

El partido de este domingo recobra valor estratégico: Argentina buscará mantener su posición como cabeza de serie para la próxima Copa del Mundo, prevista del 1 de octubre al 13 de noviembre de 2027 en Australia. El sistema del ranking de World Rugby impactará directamente en los bombos del sorteo para la cita mundialista. Por eso será clave que Los Pumas rescaten un triunfo en su visita a Escocia.

Argentina llega a este compromiso luego de superar a Gales por 52-28 y suma 12 triunfos contra 13 derrotas en 25 presentaciones ante Escocia. La última vez que ambos equipos se enfrentaron en Edimburgo, en 2022, el triunfo correspondió a los locales por 52-29, aunque en esa serie los argentinos respondieron favorablemente en condición de locales. El registro estadístico refleja la paridad de una rivalidad que habitualmente resulta determinante para el ranking mundial.

image

De esta manera, la formación titular de Los Pumas para enfrentar a su par de Escocia sería: Mayco Vivas, Julián Montoya (capitán), Pedro Delgado, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Santiago Grondona, Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Simón Benítez Cruz, Gerónimo Prisciantelli, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Matías Moroni, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía (vicecapitán).

Mientras tanto, esperarán su oportunidad de ingresar al partido desde el banco de suplentes Ignacio Ruiz, Thomas Gallo, Francisco Coria Marchetti, Efraín Elías, Pablo Matera , Agustín Moyano. Santiago Carreras y Justo Piccardo. El partido entre Argentina y Escocia será televisado por ESPN.