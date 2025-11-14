VIDEO: Las llamas consumieron una vivienda en el barrio Islas Malvinas

La División Siniestros y Judiciales está a cargo de la investigación para determinar las causas que dieron origen al incendio.

Este viernes por la tarde, una gran nube de humo alertó a los vecinos de Neuquén cuando una propiedad ubicada en el barrio Islas Malvinas comenzó a arder en llamas. A pesar de los graves daños materiales, no se registraron heridos en el incendio .

Alrededor de las 17:15, el Centro de Operaciones Policiales, recibió el llamado de un vecino informando acerca de un incendio en Gregorio Martínez 890 , entre las calles República de Italia y Cerro Bandera. Rápidamente, el Cuartel de Bomberos N°2 de Gregorio Álvarez, a cargo de la jurisdicción, tomó conocimiento de la situación y llegó al lugar para sofocar las llamas.

Según explicó el comisario Martín Corzo en diálogo con LM Neuquén, la propiedad afectada fue un monoambiente. "Puntualmente se observó que se trató de un incendio a desarrollar, levantó mucha temperatura ", aseguró.

Incendio Gregorio martinez 890 (7) Claudio Espinoza

Mientras los bomberos trabajaban en la extinción y enfriamiento del lugar, el personal policial se ocupó de asegurar el perímetro y cortar la calle para evitar la circulación de vehículos.

Se desconoce el origen

Corzo puntualizó que el monoambiente cuenta con un pequeño patio interno sobre uno de los laterales y construcciones linderas, que afortunadamente no fueron alcanzadas por las llamas.

Incendio Gregorio martinez 890 (1) Claudio Espinoza

Por otro lado, al momento del incendio, no había nadie dentro de la vivienda, por lo que no se registraron víctimas ni lesionados a causa del fuego. Posteriormente, los efectivos lograron contactar con el propietario del lugar para informarle acerca de lo sucedido.

"Nos llama la atención que por como está el lugar, se observa que se estaban haciendo remodelaciones. Se llamó a personal del área Judicial y del área de Siniestros para que puedan realizar la inspección ocular", explicó y agregó que luego se avanzará con la investigación para determinar el origen y las causas del incendio, las cuales hasta el momento se desconocen.

Un incendio en barrio Islas Malvinas

Una semana de incendios

El día lunes, la semana comenzó con dos camiones y una camioneta envueltos en llamas. Las pérdidas fueron totales y el propietario de los vehículos, aseguró que se trató de un ataque intencional.

Según relató el damnificado, cuatro personas llegaron al lugar con bidones de nafta, descendieron de una camioneta y rociaron los vehículos estacionados sobre la calle Luis Beltrán, antes de prenderlos fuego.

“Fue a las tres de la mañana. Se bajaron cuatro personas con nafta, los rociaron y se fueron”, contó el hombre al móvil de LU5, aún conmocionado, mientras aguardaba la llegada de los peritos de Bomberos y de la Policía para la inspección del lugar.

incendio intencional bomberos

El hombre, que tiene una recicladora y una concesionaria, dos camiones y una camioneta, aseguró: "no tengo idea de quién podría haber hecho algo así”.

Ante la falta de sospechosos, el propietario solicitó que se revisen las cámaras del domo ubicado en la esquina de Luis Beltrán y Gatica, además de los sistemas privados de videovigilancia de las casas del sector, con la esperanza de que se pueda identificar la patente de la camioneta donde se movilizaban los autores del ataque.