Chubut: el homenaje a la nena de 13 años que murió al intentar salvar a sus perros de un incendio

Zoe Ochoa falleció en 2023 en un heróico acto de amor por sus mascotas . La Legislatura estableció su fecha de cumpleaños como "Día de la Adolescencia Activa".

La Legislatura de Chubut aprobó por unanimidad el proyecto para establecer el 12 de noviembre de cada año como “Día de la Adolescencia Activa”, en homenaje a Zoe Ochoa, una nena de 13 años, de la ciudad de Trelew , que murió en un incendio que destruyó su casa en 2023, cuando ingresó a la vivienda en llamas para intentar salvar a sus perros.

La iniciativa fue elaborada por los padres de Zoe, Jessica y Fabricio Ochoa, y presentada en la Legislatura por las diputadas Tatiana Goic y Mariela Williams.

Entre aplausos y un emotivo abrazo entre Fabricio y Jessica, quienes llevaron un cuadro con la foto de Zoe, la diputada Williams pidió también colaboración para ayudar a la familia Ochoa a terminar de reconstruir su casa.

La fecha elegida es el día de nacimiento de Zoe, quien este 12 de noviembre habría cumplido 15 años.

Tragedia y acto de amor en Trelew

El 21 de diciembre de 2023, la nena estaba en su casa junto con sus hermanos de 16 y 9 años, al cuidado de su abuela paterna, de 66. Sus padres se habían ido a trabajar a Bariloche “porque ella quería su fiesta de 15 años”, contó después su papá.

Incendio en la casa de Zoe Ochoa, en Trelew, Chubut El incendio en la casa de Zoe Ochoa, en Trelew, Chubut.

Cerca de las tres de la mañana se desató el incendio en la vivienda de construcción en seco y madera. La familia logró salir, pero cuando, después de horas, los bomberos lograron apagar el fuego, Zoe no estaba.

“Había salido y, al escuchar a sus perritos, volvió. La encontraron abajo de una escalera, abrazada a sus mascotas”, contó la diputada Goic durante la presentación de la ley.

Avisados de urgencia de lo que había pasado, los padres volvieron de inmediato a Trelew. Unos días después del incendio, Fabricio relató: “La familia nos trajo enseguida y solo queríamos encontrarla a ella, pero solo encontramos la desesperación de todos los vecinos".

"Tiziano, el hermano mayor de ella, estuvo como loco buscándola -agregó-, hasta se cortó los brazos tratando de encontrarla. Lo que más me impactó fue cuando llegué y mi nene de 9 años me dice 'papá vamos a levantar esto, Zoe se nos fue porque quiso salvar a los perritos'”.

Chubut: recuerdos y homenajes

La diputada Gaic remarcó el “acto de amor y entrega” de la niña, y celebró que la iniciativa de los padres de Zoe, junto con el recuerdo y el homenaje a su hija, apunte a “lo colectivo” y “las redes de contención”. También agradeció el trabajo que realizan para “escuchar y rescatar a muchos chicos, estando donde el Estado no está”.

Jessica y Fabricio, los padres de Zoe Ochoa, en la Legislatura de Chubut Jessica y Fabricio, los padres de Zoe Ochoa, en la Legislatura de Chubut.

La normativa aprobada incluye la realización del evento “Juventud Fest: Voces de la adolescencia”, que propone abordar las problemáticas que enfrentan los adolescentes, fomentando el diálogo, la empatía y la reflexión a través de expresiones artísticas, musicales y comunicacionales.

En octubre pasado, el Concejo Deliberante de Trelew ya había aprobado conmemorar cada 12 de noviembre como el Día de la Adolescencia en la ciudad. En esa ocasión, Fabricio recordó a su hija «que perdió su vida por un acto de amor, como fue rescatar al perrito de las llamas. Es el único modo que entiendo la partida de mi hija».