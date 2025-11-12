Touba Niang, el fenómeno del boxeo argentino que nació en Senegal y se entrena en Chubut con Omar Narváez

Su vida es toda una fábula. Dejó una familia con 33 hermanos y llegó a Buenos Aires en 2016. Hace un año debutó como profesional. Está invicto, con 6 KO.

“Sueño con pelear por un título del mundo y subir al ring con las banderas de Senegal y Argentina ”, dice Touba Niang. Tiene 24 años, nació en un pueblito rural de Senegal , en una familia de 33 hermanos, en noviembre de 2016 llegó a la Argentina y pronto se radicó en la ciudad bonaerense de Quilmes. Ahora está en Chubut , el lugar que eligió para entrenarse con el ex campeón mundial de boxeo Omar Narváez, en Puerto Madryn y Trelew .

Porque Touba Niang es boxeador -o “Mamba Negra”, como le dicen, en referencia a una serpiente venenosa africana; o “Bamba”, su apodo familiar- lleva realizadas ocho peleas, las ganó todas ( seis de ellas por KO ) y el próximo sábado 15 de noviembre defenderá su invicto de la categoría superwelter (hasta 69,853 kilos) frente a Juan Segovia en el Casino de Buenos Aires.

Es un paso más en su objetivo de ser campeón del mundo “Y eso es solamente cuestión de tiempo. De que lo voy a ser, lo voy a ser”, afirmó Niang.

Por qué Chubut y Narváez

La elección de Chubut y el gimnasio de Narváez tiene que ver con su búsqueda permanente de mejorar. “Sé que Peto (Roberto Ruiz, el entrenador de Trelew que trabaja con el ex campeón) es el número uno del país en lo físico y que Omar es un campeón, viendo a su hijo Junior, uno comprueba que también enseña bien”, explicó el senegalés.

Para la Argentina, Touba no tiene más que palabras de agradecimiento. “Acá encontré a personas muy buenas, que me ayudaron muchísimo, me dieron una mano para todo. Hasta el último día de mi vida voy a estar agradecido a Argentina y a su gente”, afirmó.

En 2015, Touba vivía en Dakar y escuchó de un vecino el relato de cuando había estado en Buenos Aires a principios de siglo. Entonces decidió emigrar.

Un viaje de película

“En Senegal no había futuro”, recordó. Primero se encontró con la oposición de su padre. “Me dijo que yo era muy chico y que tenía que esperar unos años más. Yo me enojé y dejé de ir a la escuela porque ya había tomado la decisión de cambiar mi vida. La edad no me importaba. Sabía que, adonde fuera, podría sobrevivir y salir adelante. Al final, mi papá me entendió, habló con los coyotes (organizaciones que se dedican a migraciones ilegales), le dijeron cuándo había que pagar y qué había que hacer, y él hizo todo. Gracias a Dios, todo salió bien”, relató.

Voló a Madrid, pasó después por infinidad de ciudades, hizo recorridos en avión, en barco, en colectivo y muchos a pie, y en noviembre de 2016 llegó a la Argentina. Tenía 15 años.

Touba Niang, boxeador invicto senegalés que se entrena en Chubut Touba Niang, boxeador invicto senegalés que se entrena en Chubut.

Empezó a vender anteojos en la calle, como muchos senegaleses en Buenos Aires. A veces fue preso “por un par de días”, pero dice que la mayoría de la gente siempre lo trató bien.

El boxeo, la salida

En Senegal nunca había boxeado. “En 2021, cuando pude acomodarme un poco acá, pude empezar a pagar el alquiler, a comer y que me sobraran unos pesos, fui a probar y enseguida me enamoré. Dije: ‘Esto es lo mío’. Y no paré nunca”, contó.

Debutó como profesional en noviembre de 2024 y desde entonces sólo enhebró éxitos. Pero sabe que necesita más.

“No me gustó mi última pelea y eso no me volverá a pasar por nada del mundo”, explicó. Por eso decidió trasladarse a Chubut y entrenarse con Narváez.

“Lo conocí mirando peleas de los boxeadores argentinos. Y después de la última pelea la gente que me ayuda me preguntó que quería hacer y le pedí entrenar con Peto Ruiz que para mí es el mejor del país y con Omar que la tiene clara y la vivió. Creo que con ellos dos voy a hacer una diferencia”, señaló.