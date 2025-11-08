Plantaron 17.000 árboles en Chubut: el plan para recuperar zonas incendiadas de áreas protegidas

La reforestación fue realizada en Cholila y Lago Puelo, con especies nativas. Entre 2014 y 2015, el fuego arrasó más de 42.000 hectáreas de Bosque Andino Patagónico.

Como parte del Plan Integral de Manejo y Restauración de Áreas Afectadas por Incendios Forestales 2014-2015, se plantaron 17.000 árboles nativos en dos zonas protegidas ubicadas en las localidades de Lago Puelo y Cholila , en la provincia de Chubut .

Las plantaciones fueron realizadas por la Fundación Vida Silvestre en el marco de su programa “Restauración de paisajes forestales”, con el apoyo técnico de la Secretaría de Bosques de Chubut y organizaciones no gubernamentales.

La reforestación tuvo lugar en 20 hectáreas del Área Natural Protegida Nacientes del Río Tigre, de Cholila , y tres hectáreas de la Reserva Provincial Currumahuida, de Lago Puelo.

En total plantaron 10.000 coihues y 7.000 cipreses de la Cordillera, con el objetivo de “recuperar la cobertura boscosa, fortalecer la biodiversidad y contribuir a la adaptación al cambio climático”.

En qué lugares de Chubut trabajaron

En Cholila, el trabajo se concentró en la zona del valle del río Alerce con 15.000 ejemplares. En Lago Puelo,en tanto, con el acompañamiento del Colegio Provincial Agrotécnico N°717, se plantaron 2.000 cipreses en una actividad que reunió a docentes y estudiantes de escuelas secundarias de la localidad, de la ciudad de Esquel y las localidades de El Hoyo, Epuyén, Cholila y Trevelin, como continuidad de un programa de educación ambiental que viene trabajando la Secretaría de Bosques. Plantaron, aproximadamente, entre 850 y 900 árboles por hectárea.

Chubut plantaron 17.000 árboles en Cholila y Lago Puelo Chubut: plantaron 17.000 árboles en Cholila y Lago Puelo.

“La restauración de estas áreas afectadas por los incendios no solo significa volver a plantar árboles para recuperar la funcionalidad ecológica del bosque, y la biodiversidad sino también fortalecer la relación entre las comunidades y su entorno natural”, dijo Ariel Medina, especialista en bosques de Fundación Vida Silvestre Argentina.

“Chubut atraviesa un proceso de reconstrucción ecológica y social sin precedentes. Cada acción de restauración, monitoreo y conservación fortalece la resiliencia de nuestros paisajes y consolida un modelo de manejo sostenible que vincula el bienestar humano con la protección del bosque nativo”, expresó, por su parte, Gastón Arancibia, director general de Programas y Proyectos de la Secretaría de Bosques de la provincia.

Un convenio con Alemania

Estas acciones forman parte de la “Restauración de Paisajes Forestales” del ProCLIM-AR, un proyecto de cooperación bilateral de los gobiernos de Argentina y Alemania que, en el sur argentino, impulsa la recuperación de las 42.176 hectáreas afectadas por los incendios de 2014 y 2015 en el noroeste del Bosque Andino Patagónico. Además de la reforestación, se desarrolla un proceso participativo con comunidades, instituciones y actores locales. p

Restauración de Paisajes Forestales (RPF) es uno de los cuatro componentes del proyecto “Promover vías de desarrollo bajas en carbono y resilientes al clima para Argentina – ProCLIM-AR”, que se implementa a través de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Sociedad Alemana de Cooperación Internacional), una agencia con sede en Bonn que trabaja especialmente en desarrollos sostenibles en todo el mundo, principalmente con organismos públicos.

En la Argentina, el liderazgo de la iniciativa está a cargo de la Fundación Vida Silvestre, junto con la Fundación AVINA y la cooperación de la agencia alemana.

Por parte del gobierno argentino, participa la Dirección Nacional de Bosques Nativos y, a nivel local, la Secretaría de Bosques de Chubut.