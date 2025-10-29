Aterrador video: intentó matar a su primo con una retroexcavadora y, como no pudo, le disparó

Ocurrió en Cholila, provincia de Chubut. El agresor fue condenado por tentativa de homicidio y podría ir preso entre 5 y 20 años.

Chubut: quiso matar a su primo con una retroexcavadora. (Captura de video).

En un juicio llevado a cabo en los tribunales de Esquel , provincia de Chubut , un jurado popular declaró penalmente responsable de intento de homicidio a Jorge Pascoff, un hombre que, en la localidad de Cholila , atacó a su primo con un arma de fuego y a bordo de una retroexcavadora con la que trató de aplastarlo.

El veredicto del jurado fue unánime y la prueba fundamental, entre las muchas que se aportaron durante el proceso, fue un video que la propia víctima grabó con su teléfono celular.

Mientras intentaba huir de la brutal agresión, logró filmar a su primo cuando se abalanzaba sobre él montado en el enorme tractor y también en el momento en el que sacó el arma y le disparó.

El acusado, hallado culpable de tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego, portación de arma de fuego de uso civil y daño, podrá recibir una pena de entre cinco y 20 años de cárcel.

Hasta tanto se defina la condena, lo que ocurrirá en los próximos días, permanecerá en prisión domiciliaria.

Chubut: peleas previas y un llamado telefónico

Los hechos juzgados ocurrieron en 2021. De acuerdo con lo que se estableció a lo largo del juicio, Rafael Nataine fue perseguido y atacado por su primo después de haberlo llamado por teléfono para pedirle las llaves de la tranquera de una chacra que ambos comparten, puesto que necesitaba ingresar con unos animales.

Según trascendió, los primos ya habían tenido altercados y discusiones previas relacionadas con el cumplimiento de las normas de aislamiento durante la pandemia por Covid 19.

Pascoff y Nataine son productores agropecuarios con emprendimientos en la provincia de Chubut. La víctima de la agresión de su primo protagonizó recientemente otro hecho resonante en la región, cuando fue agredido por dos personas y luego acusado de varias estafas a través de un frigorífico de su propiedad.

Tras recibir el llamado telefónico, Pascoff llegó al lugar, pero ya con una actitud violenta, con un arma de fuego y claras intenciones de agredir a su pariente.

Lo que mostró el video

Al percatarse de la actitud beligerante al extremo de Pascoff y ver el arma que portaba, Nataine comenzó a correr mientras filmaba a su primo.

Furioso, el agresor subió a la retroexcavadora, que se encontraba estacionada en la chacra, la puso en marcha y arremetió primero contra un camión Scania y posteriormente contra la propia humanidad de su familiar, que logró correrse justo antes de ser impactado por la pala.

La embestida continuó contra una camioneta que también estaba estacionada en el predio. Luego de eso, Pascoff se incorporó dentro de la cabina de la máquina y empezó a dispararle a su primo.

El fiscal Carlos Díaz Mayer acreditó que Nataine recibió impactos de bala en el glúteo derecho y en la rodilla y el gemelo de la pierna izquierda. La Fiscalía sostuvo firmemente que Pascoff intentó consumar el homicidio en dos instancias diferentes y con dos métodos distintos, sin lograr su cometido por razones ajenas a su voluntad.

Luego de la agresión que quedó registrada por el video, el imputado se retiró del lugar, pero fue detenido poco después por las autoridades policiales.