Lotes de la Cooperativa 127 Hectáreas: se reabrió el diálogo con una inesperada "propuesta" para los damnificados

El 20 de octubre las partes habían cortado las conversaciones. Se busca un resarcimiento por lotes y casas.

Integrantes de la Cooperativa 127 Hectáreas en la mediación con Jorge Salas y los denunciantes por supuesta estafa.

El espacio de diálogo para intentar avanzar en la solución del conflicto surgido en la Cooperativa 127 Hectáreas , fue reabierto y este miércoles se realizó un nuevo encuentro que dirigió la responsable de la oficina de Mediación y Conciliación del Ministerio Público Fiscal (MPF), Cecilia Basterrechea. El diálogo se había cortado ente las partes, que querían seguir con la causa penal por supuesta estafa. Pero este martes hubo una inesperada propuesta.

De la reunión, realizada por la mañana en la sede del en la Ciudad Judicial, participaron socios y socias de la cooperativa con distintos puntos de vista sobre el conflicto (denunciantes, por un lado, y autoconvocados, por otro), acompañados por sus abogados; autoridades del Poder Ejecutivo (el subsecretario de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Juan Grandi); y autoridades de la cooperativa (Jorge Salas, entre otras).

Tras el encuentro, la responsable de Mediación y Conciliación informó la firma de un acta con una propuesta que será evaluada por las partes, y que harán una devolución durante los próximos días. Hace varios días, LM Neuquén había informado sobre lo que se barajaba por parte del gobierno provincial, respecto a terminar proyectos de viviendas, como una suerte de salvataje.

SFP damnificados 127 hectareas salas ciudad judicial (3) Los damnificados accedieron a la mediación, pero después se bajaron junto a los socios que responden a Jorge Salas. Sebastián Fariña Petersen

Era una reunión donde se iba a analizar una propuesta económica para "reparar los daños". Es que hay causas penales abiertas contra Salas, y un conflicto que escaló a niveles políticos. Se barajaba una cifra de 4.000 millones de pesos, destinada a compensar a los damnificados y permitir la continuidad de las obras proyectadas en el predio, según son los cálculos de los damnificados, que hacen por cada uno de los lotes a los que le faltan los servicios. Pero oficialmente ninguna de las partes confirmó ese dato.

Cooperativa 127 Hectáreas: una cifra que no se oficializó

El cálculo surgía de los valores actuales que demanda la urbanización de los loteos provinciales -con obras de agua, luz, gas, electricidad y cordón cuneta- que rondan entre 7 y 8 millones de pesos por lote. Sobre esa base, la cooperativa estima la generación de alrededor de 620 lotes, de los cuales 340 corresponden a los vecinos que llevaron la causa civil y otros 200 serían aportados por la cooperativa o el propio Jorge Salas, principal imputado en las causas judiciales.

Las cooperativas involucradas están organizadas por operatorias que son La Meseta (que está en un predio por fuera del ejido de Neuquén), Docentes, Coneu y Sirena Unificada, que habían suscripto convenio con la Cooperativa 127 Hectáreas para la construcción de lotes y plateas que nunca se concretaron.

El pasado 20 de octubre, la oficina de Mediación y Conciliación había resuelto concluir el proceso de diálogo y que el caso continué en el ámbito de la fiscalía de Delitos Económicos.

Casas 127 hectareas (7) Algunas de las casas que no se terminaron de la Cooperativa 127 Hectáreas. Maria Isabel sanchez

Esto porque, ante "el carácter voluntario de la instancia", los socios y socias denunciantes, “acompañados por el abogado Mariano Mansilla, consideraron no oportuno continuar participando de la mediación penal”.

Sin embargo, hoy el espacio fue reabierto con el acuerdo de todas las partes y continúa la búsqueda de una solución, bajo la dirección de la oficina de Mediación y Conciliación del MPF. El caso fue derivado a Mediación y Conciliación por la fiscalía de Delitos Económicos, donde se radicó una denuncia por el supuesto delito de estafa.