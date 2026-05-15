Neuquén se volcó ante la "IA Week" en el Polo Científico Tecnológico

Miles de personas asistieron el viernes a la segunda jornada del evento, que se extenderá hasta este sábado. Prevén que el Polo será el catalizador y generador de soluciones para la región.

Expertos vaticinan que habrá un antes y un después del uso de la inteligencia artificial . Concepto que parece compartir los neuquinos que se volcaron este viernes de a miles al Polo Científico Tecnológico , que vivió una convocatoria superadora en esta segunda jornada de la IA Week . De esta manera, se consolida la ciudad de Neuquén como el faro de la economía del conocimiento en la región.

El evento se extiende hasta este sábado, y se registraron 6900 personas para asistir de manera presencial y sumaron este viernes a otras 5000 personas que siguieron las instancias en vivo a través del canal de YouTube de la Municipalidad.

Destacaron que se demostró el enorme interés de toda la comunidad por la innovación, dado que participaron desde expertos internacionales hasta alumnos de sexto año, segunda división, de la EPET 8 y de quinto año B del CPEM 44. Además de profesionales, docentes y emprendedores de todas las edades que colmaron las salas en busca de herramientas para dar un salto tecnológico en sus proyectos.

Los conversatorios de este viernes cruzaron diversos campos profesionales y bajaron a tierra el impacto real de la inteligencia artificial en la vida cotidiana de los vecinos y en la eficiencia de los servicios esenciales.

IA- 2- Pasqualini

El caso de CLIBA

En una de las mesas técnicas principales, Cliba mostró el funcionamiento de la tecnología que opera detrás del sistema de higiene urbana y todo lo que pasa detrás del camión de recolección y del barrendero.

Se vieron los mapas de recorridos, la eficiencia por tramo, volumen y tipos de recolección, disposición de los recolectores, estado de los mismos y toda la información que se consume diariamente para prestar el servicio de calidad que ya alcanza el 100 por ciento de cobertura en la capital neuquina.

La gobernanza de la información y la ciberseguridad también formaron parte de la agenda del viernes en una reunión clave con Freddy Vivas, referente de IA LAB. En este espacio se debatió sobre cómo orientar las soluciones tecnológicas analizando los perfiles de los usuarios, desde un individuo hasta una PYME o una corporación, diseñando estrategias para mitigar las dificultades de implementación mediante un trabajo conjunto que funcione de arriba hacia abajo.

El futuro en el Polo Científico Tecnológico

El referente de IA LAB, Vivas, destacó que la iniciativa de la IA Week posee un alto valor estratégico y proyectó que "el Polo Científico Tecnológico funcionará en el futuro inmediato como un gran canalizador y generador de soluciones aplicadas para la región".

Por otra parte, los paneles dedicados a la movilidad urbana expusieron avances concretos que cambiarán la circulación en la capital. En el conversatorio con la firma Tacuar, representado por su coordinador de implementación, Fernando Ferrero, junto a Noelia Rueda Cáceres, subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, se abordaron los detalles del convenio técnico que otorgará un cambio sustancial a la ciudad mediante la incorporación de inteligencia artificial en el sistema de semaforización y vialidad.

IA Week Neuquen - Polo Tecnologico (28) Claudio Espinoza

El plan técnico comprende la instalación de nuevos controladores en más de 300 esquinas y el diseño de rutas inteligentes, lo que aportará una nueva capa de datos fundamentales para agilizar el tránsito.

Así mismo, en el bloque de Wara, el subsecretario de Transporte Mauro Espinosa detalló el funcionamiento del ecosistema de transporte que vincula la app COLE con el monitoreo municipal, procesando estadísticas de viajes, ciclos de línea, reportes de estado de situación y dispositivos de seguridad a bordo.

Cierre de la IA Week

El encuentro, que cuenta con el respaldo de organizaciones de prestigio como Saia, Infotech, Ifes, Sima, Instituto Balseiro, Microsoft y AWS, continuará con su agenda programada durante el sábado, cerrando una semana clave para el desarrollo científico regional.

En el marco del evento se ratificó la próxima construcción de un tercer edificio dentro del predio del Polo Científico Tecnológico, el cual incluirá un data center de última generación y áreas específicas destinadas a la investigación biomédica.

IA Week Neuquen - Polo Tecnologico (33) Claudio Espinoza

Estas instalaciones se acoplan a los proyectos ambientales de la ciudad, como el nuevo Centro Ambiental Neuquén (CAN), que utilizará IA para optimizar el reciclaje a gran escala, y la extensión de la iluminación led en los distintos sectores urbanos.

La consolidación de estos programas tecnológicos es posible gracias a una gestión eficiente y cuentas ordenadas que generan el superávit necesario para reinvertir en el futuro de la ciudad, abriendo oportunidades concretas de inserción y formación para el empleo.

Día 3, Sábado 16

10:00 – 10:30

Pablo Aristizabal | FLEXFLIX

Pensando en IA

10:40 – 11:10

Gonzalo Echegaray | BIZION ESCUELA DE NEGOCIOS

IA aplicada a PyMEs: Herramientas esenciales para optimizar procesos y reducir costos

11:20 – 11:50

Alberto Bressan | ESTRATEGIAS INTEGRALES CONSULTORES

IA aplicada a procesos administrativos: Menos fricción, más control II

12:00 – 12:30

Patricio Rouan | SAIA

Asistentes de IA y la nueva era de los agentes inteligentes

12:30 – 13:00

Dr. Facundo Pereyra

Hábitos inteligentes en la era de la inteligencia artificial

13:00 – 14:00

Break almuerzo

14:00 – 14:30

Gustavo Cabrera | IFES+ENE+IALAB

Claude: La IA del momento

14:30 – 15:00

Javier Peña | RECIBOT

Tecnologías educativas e IA en la gestión de los residuos. Experiencia Recibot

15:00 – 15:30

Silvana Querci | QUERCI Y SOULÉS

Oportunidades reales para PyMEs, empresas y profesionales en un entorno cada vez más digital, automatizado y competitivo

16:00 – 17:30

Santi Siri | SIMA

Prompteo en vivo: El futuro se programa hablando