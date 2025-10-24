El video del puma que atemoriza a Trelew: piden que nadie salga a correr de noche y salen a buscarlo

Las imágenes tomadas el jueves a la noche lo muestran corriendo por una avenida de la zona sur. Ya habría atacado a dos potrillos en una chacra.

La policía de Trelew confirmó la veracidad del video y realiza un rastrillaje para tratar de "cortarle el rastro" al puma, atraparlo y dormirlo con algún calmante.

Un video que circuló entre vecinos de la zona sur de de Trelew , muestra la presencia de un puma circulando de noche por los frentes de las viviendas de la avenida Murga , en esa ciudad de Chubut .

El animal fue filmado este jueves por la noche desde un vehículo que circulaba por esa arteria, pasando el puente Stephen James , un área dónde crece la preocupación a medida que se acerca la noche de este viernes.

Tanto, que el comisario Julio Nocito, Jefe de Seguridad Rural de Trelew, salió a confirmar que las imágenes son reales e hizo algunas recomendaciones a los vecinos para no correr riesgos.

“Se trata de un cachorro de puma, es lo que se alcanza a ver en el video”, comentó el jefe policial en declaraciones a Radio Jornada.

Ataque a dos potrillos y rastrillaje en Trelew

El comisario informó que sospechan que este animal es el mismo que protagonizó un ataque reciente a dos potrillos en una chacra cercana a la avenida Murga.

“Temprano llegó al destacamento un hombre denunciando que dos de sus caballos aparecieron con el lomo lastimado”, comentó Nocito. Cuando el video comenzó a viralizarse, ern la policía no didaron en suponer que el puma que habían denunciado seguía en la zona y podría volver a ocasionar daños.

Un puma fue visto deambulando por calle Murga en Trelew

Acaso por tratarse de un ejemplar de corta edad, los dos potrillos no sufrieron heridas de gravedad. Según precisaron, son propiedad de los dueños de la Chacra 106.

“En este momento estamos realizando un rastrillaje en la zona para cortarle el rastro al puma con personal de la Montada, la Comisaría Cuarta y Fauna”, dijo Nocito.“Lo que queremos es acorralarlo, si se puede, para poder atraparlo”, explicó sobre la estrategia de la fuerza de seguridad para poner fin al problema y llevar tranquilidad a los vecinos.

El puma es una especie autóctona protegida en Chubut, por lo que el operativo se desarrolla con la premisa de tratar de evitar matar al animal.

Nocito informó que la Policía Rural tiene un veterinario en la fuerza y participa en la búsqueda. Según precisó, tendrá una función muy clara: será el encargado de “dormir” al puma con algún calmante.

No salir a correr de noche

Más allá de que se trata de un cachorro, el comisario pidió tomar precauciones y dio una recomendación muy puntual. Pidió a la gente que habituialmente usa la avenida donde fue visto el animal para salir a correr y hacer actividad física durante la noche, al término de la jornada laboral, que por el momento se abstenga, hasta tanto se informe que el puma fue atrapado o haya certezas de que se alejó campo adentro, abandonando la zona urbana.

“Pedimos a la gente que por el momento no salga a correr de noche. Se los ve con linternas, pero ahora no es seguro. De día está bien, pero que no lo hagan de noche”, pidió.

Más allá de este alerta, para evitar el pánico los medios locales están recordándoles a los vecinos de Trelew que los pumas no suelen atacar a las personas y que, incluso, lo más usual es que ante el contacto con el hombre huya.

De todos modos recomiendan que, ante un eventual encuentro, lo mejor es quedarse quieto, levantar los brazos y gritar con fuerza para asustarlo.

Por otro lado, también recordaron que hace aproximadamente un mes, otro ejemplar de características similares apareció en una chacra cercana a la ciudad.