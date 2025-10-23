Trelew: un preso acusado de homicidio tenía tres teléfonos y usaba Facebook desde la cárcel

En la red social publicó fotos tomadas dentro de la prisión, que llegaron a la familia de la víctima. Temen que estuviera tramando una venganza.

En una requisa realizada a la celda de un acusado de homicidio en la alcaidía de Trelew se encontraron tres teléfonos celulares que el detenido había hecho ingresar de manera clandestina. Además, las autoridades penitenciarias de Chubut confirmaron que, estando ya preso, había creado un perfil de Facebook que utilizaba regularmente.

El detenido es Alexis Maximiliano Schmidt, quien se encuentra bajo prisión preventiva mientras avanza la causa por el crimen de Jonathan Prim , un mecánico a quien mataron el 8 de septiembre pasado mientras arreglaba un vehículo en la puerta de su casa.

El allanamiento a la celda fue llevado a cabo durante la mañana de este miércoles, poco después de que el medio local Adnsur dio a conocer que Schmidt tenía acceso a celulares y redes sociales. Luego de eso, el detenido restringió su Facebook y cambió su foto de perfil, pero la maniobra no sirvió para impedir que se detectara lo que venía haciendo.

Fotos desde la cárcel

Las fotos que el presunto criminal se sacaba en el interior de la alcaidía circularon en las redes sociales, difundidas por él mismo, generando la indignación de allegados y familiares de Prim.

La familia, además, temía que a través de los teléfonos -tres celulares de alta gama- siguiera enviando órdenes al exterior y que etuviera planificando algún tipo de venganza.

"Es una vergüenza. El tipo está sacándose fotos ahí adentro, con la posibilidad de comunicarse con todo el mundo afuera. Mientras sus hijos y sus hermanos intentan hacer el duelo, tienen que bancarse que el acusado siga mostrándose, usando las redes como si nada y manejando todo desde ahí adentro", había manifestado un amigo de Prim.

Familiares del mecánico llegaron a comunicarse personalmente con el gobernador Ignacio Torres, quien se comprometió a trasladar el tema al ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz. Finalmente, la requisa confirmó la irregularidad y los teléfonos fueron decomisados.

Un presunto crimen por error en Trelew

El homicidio de Prim se habría tratado de un crimen por error, de acuerdo con la principal hipótesis de los investigadores: Schmidt buscaba atacar a otra persona, en un presunto conflicto vinculado al narcotráfico, y la confundió con el mecánico.

De acuerdo con lo que reconstruyó la Fiscalía, Schmidt había dejado a su hijo de 8 años en la casa de su madre y luego se dirigió en moto hasta la vivienda de los Prim, en el barrio Los Pensamientos, de Trelew. Cuando llegó al lugar, directamente le disparó a Prim con un revólver calibre 38, provocándole una herida fatal en la axila.

En la audiencia en la que se dictó la prisión preventiva de Schmidt, el fiscal exhibió imágenes de tres cámaras que captaron al sospechoso y su moto Corven blanca antes y después del crimen, con detalles que la hacían perfectamente reconocible: no tenía espejos, llevaba una calcomanía circular en el guardabarros y una llave colgando de un llavero oscuro.

Según se estableció en base a las filmaciones, una hora después de haber baleado al mecánico, Schmidt regresó en su moto a la escena del homicidio, por donde pasó a baja velocidad, cuando el lugar ya estaba acordonado por la policía, como si hubiera querido verificar algo.

Tras el homicidio, el acusado se desprendió de la moto: una publicacion en Facebook la mostró en poder de un hombre que, en un allanamiento posterior, dijo que se la había cambiado al acusado, junto con un Ford Escort, por un Peugeot 307.