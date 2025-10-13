Trelew: en medio del doloroso adiós al nene que murió atropellado, quedó libre el conductor

Lo imputaron por homicidio culposo , luego de testeos de alcoholemia negativos. Despidieron a Tiziano con velas en el lugar de la tragedia y este lunes se realiza el velorio.

El nene de Trelew murió el domingo cerca del mediodía al ser embestido por una camioneta cuando cruzaba la ruta 25 cerca de Paso de Indios: iba a jugar un torneo de fútbol infantil.

La Justicia de Trelew resolvió este lunes liberar al conductor que el domingo atropelló y mató a Tiziano Mamani , un nene de 12 años , en la Ruta 25 de Chubut , a la altura de Paso de Indios, adonde había ido a participar de un torneo de fútbol infantil.

El hecho ocurrió cerca de las 11:35 cuando el menor se dirigía a jugar con su equipo, el Manchester Junior del barrio Moreira de Trelew, a un gimnasio cercano al camino en el que fue embestido. Cuando cruzó la calzada a la altura del kilómetro 366, fue impactado por una camioneta.

Durante la audiencia de control de detención realizada esta mañana en los Tribunales de Trelew, el juez Marcelo Nieto Di Biase decidió abrir la investigación e imputar a L.A -las siglas con las que identificaron al automovilista involucrado- . por homicidio culposo (sin intención), y no hubo medida de coerción. El hombre había quedado detenido inmediatamente despué3s del trágico accidente.

Según el expediente judicial, el conductor manejaba una camioneta Fiat Strada con destino a Esquel, acompañado de su esposa. Al llegar al kilómetro 366 de la ruta, en la zona conocida como plaza del triángulo, no redujo la velocidad y embistió al chico con el lateral derecho del capot del vehículo.

El personal que llegó al lugar encontró a la víctima tirada en la banquina del lado opuesto de la ruta. El rodado quedó estacionado sobre el margen derecho con daños visibles: abolladura en el capot lateral derecho y la chapa patente doblada.

Test de alcoholemia negativo

Al conductor se le extrajeron muestras de sangre para dosaje y se le realizaron tests de alcoholemia que arrojaron resultados negativos. El hombre quedó imputado conforme el primer párrafo del artículo 84 bis del Código Penal y con la obligación de fijar domicilio para futuras notificaciones.

Tiziano fue trasladado de urgencia en ambulancia hacia el hospital de Paso de Indios. Debido a la gravedad de las heridas, se ordenó su derivación a Trelew, pero en el trayecto, al ingresar a la localidad de Las Plumas, el niño se descompensó y falleció.

Velas por el nene de Trelew y las dudas de su familia

Durante la noche del domingo, vecinos de Paso de Indios y Las Plumas, junto a integrantes de clubes participantes en el torneo de fútbol infantil, se acercaron al lugar del accidente para despedir a Tiziano con velas y en silencio. También hubo presencia en el hospital donde permaneció el cuerpo del menor, hasta su traslado a Trelew para que pueda ser velado.

Luis Choque, tío de Tiziano, compartió con Diario Jornada el registro de ese homenaje espontáneo y expresó: "No tengo forma de agradecer el acompañamiento y respeto de toda la gente de Las Plumas, desde el Intendente a los vecinos. También, agradecer a los amigos de Tiziano y al club por la muestra de cariño".

Tiziano, el nene de Trelew atropellado Un tío de Tiziano entregó a Diario Jornada imágenes de su sobrino fallecido y del homenaje que le hizo gente de Punta de Indio y Las Plumas en el lugar donde fue atropellado. Diario Jornada

Sin embargo, el familiar planteó dos cuestionamientos. El primero apuntó a la organización del evento deportivo: "¿Cómo es posible que en un evento con tantos niños no haya seguridad? Desde la organización, si saben que van más de 100 chicos, cómo no se realizó un mínimo control sobre la ruta".

La Ruta 25 pasa a solo cinco cuadras del gimnasio donde se desarrollaba el torneo.

La segunda crítica estuvo dirigida a la burocracia que atravesó la familia en medio del dolor de semejante tragedia: "¿Por qué una ambulancia no puede trasladar un cuerpito sin vida hasta su ciudad de origen?".

Según contó, los familiares del nene primero empezaron a organizar una colecta porque no sabían cómo trasladarlo, pero horas después les informaron que el área de Deportes se haría cargo de los gastos.

"Espero que esta nota sirva para hacer fuerza, en representación de su mamá agradezco la difusión. Tiziano fue a disfrutar de lo que amaba y no volvió", señaló Luis en medio del dolor por la pérdida.

El cuerpo de Tiziano llegó el domingo por la noche a la morgue de Trelew y estaba previsto que a las 15 de este lunes finalmente comenzaría el velatorio en calle 28 de Julio y Cuba, donde amigos y familiares esperaban poder reunirse para darle el último adiós.