El video viral del gobernador de Chubut: pateó un penal y dejó nocaut a un fotógrafo

Fue durante una visita al club Huracán de Trelew . El propio Torres comentó con humor: "Ningún fotógrafo salió lastimado... demasiado".

En medio de la ajetreada campaña previa a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, el gobernador de Chubut , Ignacio “Nacho” Torres logró hacer viral un video suyo pero no por razones de política partidaria ni de gestión -si bien se grabó durante una visita de agenda oficial- sino más bien futbolísticas. No quedó claro, eso sí, si el mandatario provincial es un crack o un peligro.

La escena que protagonizó el gobernador tuvo lugar en la ciudad de Trelew, durante una recorrida que realizó por el club Huracán de esa ciudad y en un momento compartido con chicos de categorías infantiles de la institución.

Torres se puso la camiseta del “Globo” que le regalaron, con el nombre “Nacho” sobre el 9 en la espalda y, en medio de una multitud de pibes, se dispuso a patearle un penal al arquerito de Huracán.

¿Era gol?

Nobleza obliga: hay que reconocer que el mandatario, rodeado de gente, gritó “¡guarda!” antes de pegarle a la pelota. Tomó carrera y sacó el derechazo fuerte y esquinado, con cara interna, al palo izquierdo del arquero.

La pelota fue a dar de lleno contra la cámara y la humanidad de un fotógrafo del equipo de campaña que se había ubicado junto al palo y cayó por la violencia del golpe. Según confirmaron después desde el equipo del gobernador, solo sufrió algunos raspones.

¿Error de ejecución o imprudencia del fotógrafo? "¡Entraba, eh!", aseguró uno de los chicos de Huracán. Lo cierto es que el "VAR" no lo deja demasiado claro.

Lejos de tomárselo como algo serio, el propio Torres compartió el video de lo ocurrido en su cuenta de TikTok.

“El penal del año ya tiene dueño… Ni en la Libertadores se vio tanta puntería”, reflexionó de manera risueña el gobernador en el texto que acompañó las imágenes. E inmediatamente aclaró: “Ningún fotógrafo salió lastimado… demasiado”, entre emojis de carcajadas.

La visita del mandatario de Chubut a Trelew

La graciosa escena se viralizó ahora pero ocurrió hace ya un par de semanas, durante una recorrida de Torres por el Club Huracán.

En esa visita, el gobernador aseguró que va “a seguir acompañando a estos espacios que son importantes para el desarrollo de los más chicos”.

El mandatario opinó que “todos los clubes, y sobre todo los de barrio, más allá de lo recreativo y lo deportivo, son formadores de buenas personas”.

“Eso también lo vemos en Huracán, con el entusiasmo y las ganas con las que vienen los chicos a entrenar, agregó, y destacó la inversión en infraestructura en las entidades deportivas de la provincia.

“En un momento económico difícil, es importante ver cómo las familias hacen su aporte para sostener el día a día de los clubes, y eso amerita que también acompañemos en todo lo que podamos desde el Estado provincial”, sostuvo el gobernador.

En su visita lo acompañaron el vicegobernador Gustavo Menna, la diputada nacional chubutense Ana Clara Romero; el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, el intendente de Trelew, Gerardo Merino; y el presidente del club Huracán, Tomás Maza.