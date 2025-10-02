Corrupción en Chubut: la corte provincial desautorizó a dos jueces que habían beneficiado a un exfuncionario

Revocó nulidades que favorecían al ex secretario de Economía de Comodoro Rivadavia, Germán Issa Pfister, acusado de desviar fondos tras el temporal de 2017.

Chubut: la investigación está relacionada con el temporal de 2017 que provocó destrozos durante más de 10 días seguidos en Comodoro Rivadavia.

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut revocó una medida tomada por un tribunal de revisión, que beneficiaba al ex secretario de Economía de Comodoro Rivadavia Germán Issa Pfister, quien está imputado en la causa de corrupción conocida como Emergencia Climática II.

También repuso al frente del caso al juez Jorge Odorisio, que había sido apartado por el mismo tribunal que consideró que había actuado “sin imparcialidad”.

La causa investiga la presunta apropiación de fondos públicos millonarios que debieron ser destinados a obras tras el histórico temporal de 2017 en la ciudad petrolera.

Los miembros de la corte provincial consideraron válidas las pruebas obtenidas por el fiscal Cristian Olazábal en allanamientos a oficinas de Issa Pfister, desautorizando a los jueces revisores Lilian Bórquez y Alejandro Solís, quienes los habían declarado nulos por “falta de razonabilidad”.

La resolución del Superior Tribunal de Chubut

Entre los argumentos de Bórquez y Solís, se había señalado que los allanamientos -realizados el 27 de agosto último- se efectuaron recién ocho años después de los hechos investigados y sin que hubiera fundamentos que impulsaran sospechas sobre el exfuncionario comodorense.

Germán Issa Pfister, ex secretario de Economía de Comodoro Rivadavia Chubut: Germán Issa Pfister, ex secretario de Economía de Comodoro Rivadavia.

Ahora, tras la resolución del Superior Tribunal en respuesta a un recurso de queja interpuesto por Olazábal, la Fiscalía podrá utilizar como material probatorio los elementos secuestrados en los operativos, que incluyen computadoras y documentación.

El fallo del Superior Tribunal Justicia no ahonda en fundamentos ni debate las consideraciones del tribunal revisor.

Simplemente declara la validez de la decisión de Odorisio, que había sido cuestionada por el defensor público de Issa Pfister por los motivos señalados por Bórquez y Solís y porque entendió que el ex secretario de Economía contaba con fueros ya que integra el Tribunal de Cuentas Municipal, algo que fue negado por el juez.

Desvío de fondos en medio del drama

La investigación tiene su origen en el temporal que en 2017 afectó a Comodoro Rivadavia y generó un estado de emergencia que derivó en evacuaciones masivas y daños materiales por montos millonarios.

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, entre el 29 de marzo y el 9 de abril de ese año se produjo la precipitación de casi 400 mm de agua, lo que generó consecuencias nefastas en distintas zonas de la ciudad con el anegamiento de calles y viviendas.

En medio del fenómeno climático, el 5 de abril de 2017, el Concejo Deliberante local declaró la emergencia económica, social y administrativa y, con el fin de remover el lodo resultante de la tormenta, se contrataron desde el Municipio 197 empresas para realizar las tareas proporcionando personal y maquinarias.

A partir de eso comenzó la confección de partes diarios fraguados, en los que se registraban tareas supuestamente realizadas pero que no se llevaban a cabo.

Durante el juicio original surgieron nuevos elementos detectados por la Procuración General, que dieron origen a la causa Emergencia Climática II.

En este marco se llevaron a cabo el 27 de agosto numerosos allanamientos en viviendas de exfuncionarios, incluyendo el estudio de Issa Pfister que habían cuestionado la defensa y el tribunal revisor.