Cocaína: padres de una escuela de Chubut exigieron que testearan a un chofer y hubo que demorar la excursión

Fue antes de una salida a Puerto Madryn. Preocupa el viaje de regreso, que es el viernes.

Un chofer de una escuela de Chubut dio positivo en un narcotest.

Padres de alumnos de un colegio de Rada Tilly, en la provincia de Chubut , denunciaron dos casos positivos en controles de drogas que ellos mismos exigieron para choferes y coordinadores de una excursión, previamente a la salida del viaje educativo a la ciudad de Puerto Madryn.

Si bien no hubo una confirmación oficial de lo ocurrido por parte de autoridades educativas de la localidad o de la propia institución, los propios padres confirmaron que un chofer dio positivo de cocaína y una coordinadora, de marihuana , y lo concreto es que hubo que suspender y reorganizar el viaje, que salió más tarde de lo previsto.

De acuerdo con el relato, un grupo de padre s fue el que decidió llevar adelante los controles, que contrataron por su cuenta por considerar que eran insuficientes los exámenes que la empresa de transporte encargada de la excursión realiza a sus trabajadores”.

“Nosotros, como padres, contratamos el servicio particular para test de drogas y de alcoholemia porque la empresa no realiza los exámenes rutinarios, solo aleatorios”, contó una mamá entrevistada por el medio local Adnsur.

La excursión igual salió

“Para la alcoholemia también se puede gestionar pidiendo a Seguridad urbana y Tránsito, quienes realizan los controles sin inconvenientes”, explicó la madre, que participó activamente en la organización y supervisión de estos tests. Pero no ocurre lo mismo con los controles de drogas, por lo cual ellos mismos se encargaron.

Narcotest.jpg Según los padres de la escuela de Chubut, hubo dos narcotests positivos. (Foto ilustrativa).

Según dejaron trascender los propios padres, los resultados de los controles habrían arrojado que un chofer dio positivo por consumo de cocaína, mientras que una coordinadora del viaje tuvo resultado positivo en marihuana. Esto llevó a que la partida del colectivo se demorara, aunque finalmente la excursión salió.

“El colectivo que dio positivo salió a las 6.30. Nosotros, como padres, estamos intentando averiguar cómo gestionar los controles para el viaje de regreso, que será este viernes”, explicó otra mamá.

“El examen lo pidieron los padres, pagaron por él aparte y gestionaron los controles. No es algo que haga el colegio ni la empresa como rutina, y eso es preocupante porque la seguridad de nuestros hijos debería ser prioridad y estar asegurada de forma oficial”, agregó otra madre.

