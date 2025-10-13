Finde largo en Neuquén: 60% de ocupación y $1500 millones en movimiento en la capital

El secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, calificó la jornada como “un muy buen fin de semana largo”. Los eventos que lo provocaron.

Con más del 60% de ocupación hotelera y actividades colmadas, Neuquén capital consolidó su perfil como destino turístico emergente . El movimiento generó ingresos por 1.500 millones de pesos .

La ciudad de Neuquén cerró un fin de semana largo con resultados altamente positivos en materia turística y económica . Según datos oficiales, la ocupación hotelera superó el 60% entre el jueves y el sábado, mientras que las actividades organizadas por el municipio registraron una participación masiva. En total, el movimiento turístico dejó un impacto económico estimado en 1.500 millones de pesos .

El secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol , calificó la jornada como “un muy buen fin de semana largo ”, y destacó que los indicadores reflejan el efecto de las políticas públicas implementadas para posicionar a la ciudad como un polo de atracción regional . “Todas las acciones que venimos desarrollando están dando resultados concretos”, afirmó.

neuquen emprende footrucks jaime

Finde con Confluencia de Sabores

Uno de los eventos más convocantes fue Confluencia de Sabores, que en esta edición se realizó en conjunto con el programa Neuquén Emprende. La propuesta gastronómica y emprendedora atrajo a miles de vecinos y turistas, generando por sí sola un movimiento económico estimado en 500 millones de pesos en una sola jornada. “Estuvo lleno de gente, muy concurrido”, señaló Cayol, quien remarcó la importancia de este tipo de iniciativas para dinamizar la economía local.

cayol

Además de las ferias y eventos, las excursiones gratuitas ofrecidas por el municipio a través de buses y minibuses turísticos estuvieron completamente colmadas durante los cuatro días. Estas unidades no solo recorrieron los principales puntos de interés de la ciudad, sino que también fueron utilizadas para traslados especiales, como el de los participantes de la convención de vecinalistas y los asistentes a los festejos por los 50 años del Colegio San Martín.

En cuanto al comportamiento del flujo turístico, los días viernes y domingo fueron los de mayor actividad, mientras que el sábado registró una leve baja debido a las condiciones climáticas, especialmente por el viento. Aun así, la afluencia general fue sostenida y permitió mantener una ocupación hotelera estable durante todo el fin de semana.

Respecto al origen de los visitantes, el 70% provino de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El resto de los turistas llegaron desde otras provincias como Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Salta, lo que confirma el alcance nacional de la oferta turística neuquina.

colectivo turistico.jpg

Hay alternativas para el futuro

Desde la Secretaría de Turismo destacaron que el municipio trabaja de forma permanente para ofrecer alternativas recreativas y culturales durante todos los fines de semana del año. “El objetivo es claro: seguir impulsando la ocupación hotelera y el desarrollo económico de la ciudad”, subrayó Cayol.

La estrategia municipal combina eventos masivos, propuestas culturales, circuitos turísticos gratuitos y el fortalecimiento del ecosistema emprendedor. Esta sinergia no solo busca atraer visitantes, sino también generar oportunidades para los actores locales, desde hoteleros y gastronómicos hasta artesanos y productores.

Con estos resultados, Neuquén capital reafirma su crecimiento como destino turístico en la Patagonia norte, apostando a una agenda sostenida de actividades que combina naturaleza, cultura, gastronomía y servicios. El desafío, según reconocen desde el Ejecutivo local, es mantener este ritmo durante los fines de semana comunes y las temporadas bajas, consolidando una oferta atractiva y diversa durante todo el año.