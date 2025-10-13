País La Mañana femicidio Doble femicidio en Córdoba: encontraron un cuerpo en la zona donde buscan al chofer desaparecido

Efectivos realizan una búsqueda para dar con Martín Palacios, el chofer de una app que desapareció tras llevar a Pablo Laurta, autor del doble femicidio.







El chofer de la app que está desaparecido. El auto apareció incendiado.

Encontraron un cuerpo en la zona donde se realizaban los operativos de búsqueda del chofer desaparecido luego de trasladar a Pablo Laurta, detenido por el doble femicidio ocurrido en Córdoba.

Se trataría de Martín Sebastián Palacios, el chofer de aplicación que había sido contratado para llevar a Laurta desde Entre Ríos hasta la capital cordobesa. La policía local trabaja en el lugar para determinar si se trata del hombre de 49 años.

Su auto Toyota Corolla blanco fue encontrado completamente calcinado en un camino rural de Córdoba. Según revelaron vecinos del lugar, habrían visto a Laurta bajarse del auto solo, que lo prendió fuego con nafta y se fue caminando por un campo privado.