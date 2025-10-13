Un atropello masivo en Córdoba dejó varios heridos: qué se sabe del accidente

El hecho ocurrió este lunes por la tarde en pleno centro de Córdoba. En el lugar trabaja personal policial y un servicio de emergencias.

Tras atropellar a varias personas en la ciudad de Córdoba, el Ford Fiesta quedó incrustado en los contenedores de basura. Hay varios heridos.

Un impactante accidente de tránsito tuvo lugar este lunes por la tarde en la esquina de la avenida General Paz y calle 9 de Julio, en el centro de la ciudad de Córdoba . Un Ford Fiesta blanco, que circulaba a alta velocidad, perdió el control y atropelló a varias personas, entre ellas cuatro de consideración .

Personal del servicio de Emergencias y de la Policía trabajan en el lugar a la espera de conocer la gravedad de los lesionados.

Según consignó el medio local, La Voz, el conductor , quien sería conductor de una aplicación, habría perdido el control del auto y, posteriormente, embistió a un motociclista y luego a otros transeúntes .

De la colisión resultaron, al menos, siete personas heridas. Cuatro de ellas, tres mujeres y un hombre, todos mayores de edad, fueron derivados. Los otros tres reciben asistencia médica en el lugar.

En cuanto a los heridos de mayor gravedad, uno de ellos fue derivado al Hospital de Urgencias por código rojo, al igual que otras dos personas con código amarillo, de menor gravedad. La cuarta persona hospitalizada se encuentra en una institución privada.

Violento choque masivo en Córdoba 2

“Estamos evaluando a los pacientes por politraumatismos en la institución de salud de la Municipalidad y atendemos al resto de los involucrados con menor gravedad in situ. Quienes precisaban mayor atención ya fueron derivados”, afirmó el secretario de Salud, Ariel Aleksandroff.

Choque en Córdoba: el conductor estaba "muy perdido"

Tras el accidente, el conductor fue trasladado a la Comisaría 1ª “para su resguardo físico”. Se esperan los trámites de rigor que ordene la fiscalía. Fuentes policiales confirmaron que, en ese momento, el conductor dijo que “no tenía idea de lo que había pasado” y que se lo notaba “muy perdido”.

Violento choque masivo en Córdoba 1

Las imágenes del coche masivo

Inmediatamente al atropello masivo comenzaron a circular en redes sociales los videos del momento después del siniestro. En las imágenes se puede ver a un joven arriba del auto, mientras los presentes aseguran que intentó arrancar el vehículo para irse.

Además, se escucha que dicen que había una persona herida debajo del coche.

Violento choque masivo en Córdoba

Testigos aseguraron, en diálogo con la prensa, que el conductor arrastró por varios metros a un motociclista y que, a su paso, arrolló a otros peatones. A la par, una mujer aseveró que el conductor habría transitado a alta velocidad.