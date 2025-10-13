El inquietante encuentro entre el femicida y el chofer desaparecido: todos los detalles

El hombre que mató a su expareja y su exsuegra fue la última persona con la que estuvo en contacto Martín Palacios. Su auto se encontró prendido fuego.

En las últimas horas se conoció que unas cámaras de seguridad captaron imágenes de un hombre, que sería Pablo Laurta, quien se encuentra detenido por el doble femicidio de su expareja y su exsuegra, seguido del secuestro de su hijo en Córdoba. En ese video también aparece M artín Palacios , el hombre de 49 años oriundo de Entre Ríos que se encuentra desaparecido.

En las imágenes que comenzaron a difundirse este lunes, se puede ver que Laurta saluda al conductor de un Toyota Corolla blanco y carga su equipaje en el baúl del vehículo. Todo ocurrió cuando el chofer de la aplicación de viajes lo busca en la terminal de ómnibus de Concordia. Según las autoridades, el automóvil coincide con la descripción brindada por los familiares de Palacios.

Tras el peritaje que se realizó durante la detención de Laurta en Entre Ríos, se encontró la billetera del chofer desaparecido en la habitación donde se hospedaba junto a su hijo menor de edad. El vehículo del hombre de 49 años fue hallado incendiado en Córdoba, por lo que crece la preocupación sobre su paradero.

Encuentro entre chofer y femicida

El recorrido que habría realizado el chofer desaparecido

La noche del 8 de octubre, Palacios avisó que tenía un "traslado ejecutivo" y partió hacia Córdoba en su Toyota Corolla blanco. A partir de aquella noche, el oriundo de San Salvador, Entre Ríos, no volvió a comunicarse con su familia.

Su teléfono se apagó poco después de la medianoche, y horas más tarde, el auto fue encontrado incendiado en un descampado del barrio Villa Retiro, sobre el camino de las Altas Cumbres, en la capital cordobesa.

auto incendiado

Fuentes del caso indicaron a Infobae que no era la primera vez que Laurta contrataba a Palacios para un viaje, y creen que su desaparición está íntimamente ligada al doble femicidio. La abogada de la familia del chofer, reveló en diálogo con TN, que el femicida contactó por primera vez a Palacio en pandemia para realizar algunos viajes.

La desaparición del chofer que habría llevado al acusado del doble femicidio

Según se pudo confirmar, la última comunicación con su familia fue luego de que aceptara un viaje contratado por Pablo Laurta. El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, sostuvo que la principal hipótesis indica que el hombre acusado del doble femicidio habría matado al chofer antes de ingresar a Córdoba.

La última ubicación del celular de Palacios se registró en la localidad de Federación, a menos de 70 kilómetros de Concordia, el pasado 7 de octubre y que desde entonces no hay rastros.

laurta doble femicidio chofer desaparecido

Las autoridades informaron que este domingo se llevaron a cabo rastrillajes en la trayectoria del recorrido que hizo el auto Toyota Corolla, aunque se cree que en un momento ya no lo conducía Palacios, sino que era Laurta. Mientras que las cámaras de seguridad captaron que el vehículo en cuestión realizó este recorrido: Ruta Provincial N° 22, autovía Nacional 14, caminos vecinales de Estancia Grande, Puerto Yeruá, General Campos, Ruta Nacional N° 18, San Salvador, Villaguay y luego Córdoba.

Martín Sebastián Palacios es oriundo de San Salvador, provincia de Entre Ríos, trabaja como conductor para una aplicación de transporte, utilizando para ello su propio auto, un Toyota Corolla blanco.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la policía, la noche del 8 de octubre Palacios informó que realizaría un "traslado ejecutivo" y emprendió viaje hacia la ciudad de Córdoba. Su hermana declaró que el costo del viaje habría sido de $1.500.000. Sin embargo, poco después de la medianoche, su teléfono celular se apagó y no volvió a mantener contacto con su familia.