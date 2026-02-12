Cayó un proveedor de armas y su madre lo convenció de que se entregue

Al hombre se lo acusa de abastecer de armas de calibre 9 milímetros un ataque planificado en un barrio de Córdoba capital.

El Negro Juan es acusado de proveer de armas de fuego a un grupo de menores.

Cayó un hombre presuntamente responsable de abastecer a un grupo de menores con armas de calibre 9 milímetros con las que acribillaron un kiosco en Córdoba y dejaron parapléjica a una joven de 22 años. El hombre fue acorralado por las fuerzas de seguridad y protagonizó un dramático momento cuando entraron a su casa. Todo quedó filmado.

Se trata del " Negro Juan" , un hombre mayor de edad sobre el que pesa un oscuro historial delictivo. De hecho, hacía poco tiempo había salido de prisión.

Sin embargo, lejos de entregarse pacíficamente, el sujeto decidió atrincherarse, obligando la intervención inmediata del ETER, el grupo de élite de la Policía de Córdoba.

Negro Juan proveedor de armas cordoba

Según informó Cadena 3, la tensión en el lugar era total, hasta que apareció una figura inesperada para destrabar el conflicto: su propia madre.

El fuerte video de la madre del hombre pidéndole que se entregue

En un video que ya circula y estremece por su crudeza, se observa cómo la mujer toma el protagonismo para evitar un desenlace fatal. Entre gritos de desesperación y frases que mezclan la fe religiosa con códigos de la cultura carcelaria, la madre logró que el Negro Juan depusiera su actitud.

El dramático video de una madre pidiéndole a su hijo que se entregue a la policía

"¡Hombre fuerte! Por eso te puse Juan José, nombre de la Biblia. ¡Vamos, Juancito, hijo mío! ¡Entregáte, ya está, mi amor!", se escucha implorar a la mujer mientras el operativo policial mantenía las armas en alto.

La intervención fue una clase magistral de psicología callejera. Para convencerlo de que se entregara "como un hombre", la madre no dudó en apelar a su propia historia: "¡20 años estuve en cárcel y no fui cobarde!", le gritó para darle coraje en el momento de la rendición, pidiéndole que levantara las manos y caminara hacia los efectivos.

Una detención clave

Bajo el ruego constante de "¡Avanzá como un soldado!", el proveedor finalmente caminó con las manos en alto. Su captura es el "eslabón perdido" en la investigación del demencial ataque en barrio Yapeyú.

No fue solo una detención; fue el desmantelamiento de la logística que permite que armas de guerra terminen en manos de adolescentes con frondosos antecedentes.

Mientras el Negro Juan vuelve a una celda, la justicia busca determinar cuántas otras "ejecuciones planificadas" facilitó este individuo con el armamento que circulaba con escalofriante libertad en las calles cordobesas.

El ataque

Tres adolescentes (uno de 17 años y dos de 16) balearon la noche del viernes 29 de enero un kiosco del barrio Yapeyú. En esta balacera, una joven, Luna López (22, madre de una pequeña) quedó paralítica luego de que un balazo le afectara una vértebra.

Luna Lopez kiosco baleado cordoba

Uno de los adolescentes acusados, que había cumplido los 16 años 10 días antes, había estado en pareja con una hermana de Luna.

Tras la ruptura, este jovencito, que acumula un largo historial de delitos que terminaron por ponerlo supuestamente bajo la lupa de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia de Córdoba (Senaf), comenzó a reclamarle a su exnovia que le devolviera un celular que supuestamente le había regalado.

Ante la negativa, se llevó un perro de la familia López, mientras comenzaba a exigirles un "rescate" para devolverlo. La espiral violenta fue agigantándose con el paso de las horas. Según se investiga, hubo armas en manos de todas las partes involucradas. Desde la tarde hasta la noche, las amenazas fueron y vinieron, hasta que el perro fue devuelto.

Pero nada terminó allí. La noche del 29, el adolescente de 16 años y dos cómplices vaciaron el cargador de una pistola nueve milímetros contra la casa de la familia López y le provocaron lesiones permanentes a Luna