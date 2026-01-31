Un menor de edad está grave tras dispararse por accidente en la cabeza mientras manipulaba un revólver

El joven manipulaba un arma calibre 22 en su casa cuando se produjo la detonación. Permanece internado en estado crítico y la Justicia investiga el hecho.

Un grave episodio ocurrió en la provincia de Santiago del Estero, donde un adolescente de 17 años resultó con una herida de bala en la cabeza tras dispararse de manera accidental mientras manipulaba un arma de fuego en el interior de su vivienda. El joven permanece internado en estado crítico y con pronóstico reservado.

Según indicaron fuentes policiales, al momento del hecho el menor se encontraba acompañado por otra adolescente de la misma edad. La joven relató a los investigadores que el chico manipulaba un revólver calibre 22 y que, pese a sus reiterados pedidos para que dejara de hacerlo, se produjo una detonación repentina.

Tras el disparo, el adolescente cayó al suelo gravemente herido y se realizó un urgente pedido de auxilio. Personal del Servicio de Emergencias y Accidentología de Santiago del Estero (SEASE) acudió al domicilio y dispuso su traslado inmediato al Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo, donde quedó internado en terapia intensiva.

El estado de salud del joven continúa siendo crítico y se aguarda un parte médico oficial que permita conocer su evolución en las próximas horas. Sus datos filiatorios no fueron difundidos debido a que se trata de un menor de edad.

hospital santiago del estero

En el lugar del hecho, efectivos de Criminalística realizaron las pericias correspondientes y secuestraron un revólver calibre 22 que contenía una vaina servida y un cartucho en la recámara. Además, encontraron un arma de fabricación casera tipo “tumbera” y un teléfono celular que será sometido a análisis.

Intervención judicial

Por su parte, la Fiscalía interviniente ordenó diversas medidas investigativas para descartar otras hipótesis. Entre ellas, se dispuso la realización de pruebas de residuos de disparo (dermotest) a la adolescente testigo, además del levantamiento de planos y tomas fotográficas en la vivienda.

Hasta el momento, el Ministerio Público Fiscal no dispuso medidas restrictivas contra la joven que se encontraba junto al herido. La investigación continúa para determinar el origen de las armas secuestradas y esclarecer con precisión las circunstancias que rodearon el episodio.