Horror: un hombre le confesó a la policía que mató a su hijo de un disparo en el cuello

El hombre recibió a los efectivos policiales que llegaron hasta su casa, y admitió el brutal crimen.

Una verdadera tragedia tuvo lugar en la tarde del domingo, cuando un hombre terminó asesinando a su hijo de un disparo en el cuello.

Todo ocurrió en Ostende, en el partido de Pinamar. Allí un hombre de 71 años baleó y mató a su hijo , de 36. Según lo que relató a los policías de la DDI de Dolores de la Bonaerense, el joven lo amenazó con una cuchilla durante una discusión .

La policía fue alertada del hecho tras un llamado al sistema de emergencias 911 que daba cuenta de una persona fallecida en una propiedad ubicada en la calle Lértora al 500, entre Espinosa y Atenas, apenas a una cuadra y media de la avenida Central y a unas diez manzanas de la costa.

Cuando llegaron al lugar se encontraron con el dueño de casa, un jubilado de 71 años, y en forma espontánea les dio su versión de los hechos. “Dijo haber mantenido una discusión con su hijo Ezequiel, quien lo habría amenazado con una cuchilla tipo carnicero”, explicaron fuentes policiales a Infobae.

crimen ostende

“Tomó un arma de fuego tipo pistolón y efectuó un disparo”, agregaron. La bala impactó en el cuello de su hijo Ezequiel, quien herido, alcanzó a caminar unos 50 metros antes de caer al piso. A pesar de que el joven fue trasladado de urgencia a un centro asistencial cercano, los profesionales de salud no pudieron revertir el cuadro debido a la ubicación crítica de la lesión.

Personal de la SubDDI de Villa Gesell se encontraba relevando cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona y también les tomaban declaración a los testigos.

Por su parte, el hombre de 71 años fue detenido por homicidio, mientras continúa la investigación, que busca determinar si el hombre actuó en legítima defensa o si fue un homicidio simple. Para eso, serán clave los resultados de la autopsia y los testimonios recolectados en las próximas horas.

Padre asesinó a su hijo de 4 años, dejó una carta y se suicidó: "El que ríe último, ríe mejor"

La localidad bonaerense de Huanguelén, en el partido de Coronel Suárez, vivió horas de profunda conmoción tras un macabro crimen ocurrido en la madrugada de este martes. Un hombre asesinó de un disparo en la cabeza a su hijo de 4 años y luego se quitó la vida.

El macabro episodio fue descubierto a raíz de un llamado que hizo el hombre. Gustavo Suárez, de 48 años, se comunicó con su exmujer para decirle que estaba estacionado sobre la ruta y que pensaba matar a su hijo.

Desesperada, Daiana García, sargento de la Policía Comunal, envió de inmediato un móvil policial al acceso de la localidad, a 150 metros de la ruta 60, donde el hombre le dijo que se encontraba con el nene. Cuando los oficiales llegaron al lugar, encontraron detenido un camión Mercedes Benz y en el interior estaban los cuerpos de Suárez y su hijo.

Papa e hijo, muertos en Coronel Súarez

El nene, identificado como Francisco Suárez, aún tenía signos vitales y fue trasladado de urgencia al hospital local, pero lamentablemente falleció unos minutos después.

Dentro del camión encontraron manchas de sangre y una pistola calibre 22. La autopsia confirmó que tanto Gustavo como Francisco tenían heridas por arma de fuego en la cabeza.