Denunciado por abuso sexual: así detuvieron a "Chelo" Torres, cantante del Grupo Green

Una influencer denunció al músico, quien ya cuenta con antecedentes y condena por violación de una menor. Las imágenes del momento en que fue atrapado.

El cantante fue detenido este jueves a la madrigada, tras la grave denuncia de una mujer.

Adrián Marcelo Torres, conocido como “El Chelo” , cantante del Grupo Green y figura ligada a la cumbia argentina desde hace años, terminó detenido en el marco de una causa por abuso sexual . La investigación se inició a partir de la denuncia de una mujer de 43 años que aseguró haber sido atacada por el artista dentro de su vehículo.

El procedimiento policial se desarrolló en Villa Fiorito , donde reside el músico. La fiscal Lorena Pecorelli, titular de la UFI N°21 de La Matanza , dirige el expediente que intenta reconstruir lo ocurrido durante la madrugada señalada por la denunciante.

En el marco del operativo también se incautaron elementos tecnológicos que podrían aportar información relevante para la causa.

Según informaron, el cantante permanece alojado en una dependencia policial a la espera de su declaración ante la Justicia.

grupo green2

El operativo y los elementos secuestrados

El arresto se concretó durante un allanamiento realizado por la DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense, con la colaboración del área de Cibercrimen de la misma fuerza. El procedimiento incluyó el secuestro del vehículo del artista, una Volkswagen Suran, donde la denunciante sostiene que ocurrió el abuso.

Además del automóvil, los investigadores retiraron tres computadoras y dos teléfonos celulares que quedarán bajo análisis pericial. El objetivo consiste en revisar comunicaciones, archivos y cualquier elemento que permita reconstruir el vínculo entre el cantante y la mujer que realizó la denuncia.

así detuvieron al cantante Chelo Torres de “Grupo Green”

El músico quedó aprehendido en una celda de la DDI mientras avanza el proceso judicial. Su indagatoria se espera en las próximas horas ante la fiscal que lleva adelante la investigación.

La Justicia también dispuso una restricción de acercamiento que prohíbe al cantante tomar contacto con la denunciante durante el desarrollo de la causa.

La denuncia y el relato de la víctima

La mujer que denunció al cantante se presenta públicamente como Dulce Lilian, una creadora de contenido en redes sociales que realiza transmisiones vinculadas con artistas del ambiente tropical. La denuncia formal se presentó el martes por la noche en la Comisaría de la Mujer de San Justo.

Durante su declaración judicial, la mujer ratificó su relato ante la fiscalía. Según explicó, el encuentro con el cantante se organizó para conversar sobre temas laborales. Tras reunirse, ambos se trasladaron en el vehículo del artista.

Caso 'El Chelo' del Grupo Green

El recorrido incluyó una parada en una estación de servicio ubicada sobre la avenida General Paz. De acuerdo con el testimonio presentado ante la Justicia, el cantante se mostró irritado al intentar ubicar el domicilio de la mujer mediante el GPS.

La denunciante sostiene que el músico le quitó el teléfono celular y comenzó a revisarlo para verificar la dirección. Después continuaron el trayecto hasta la zona de La Tablada, donde la mujer reside.

Según su declaración, ya dentro del automóvil y cerca de su casa, el cantante propuso pasar al asiento trasero del vehículo. Allí, siempre de acuerdo con el relato incorporado al expediente, se habría producido el ataque.

La denunciante asegura que el artista la tomó del cabello y la obligó a realizar sexo oral. Luego, afirma que el cantante intentó penetrarla por la fuerza. Tras el episodio, sostiene que le reclamó lo ocurrido antes de ser dejada en su domicilio.

Pruebas médicas y antecedentes judiciales

Como parte de la investigación, la mujer entregó la ropa interior que llevaba puesta esa noche al Cuerpo Médico de la Policía Bonaerense. Esa prenda será sometida a estudios para determinar la presencia de material genético que permita establecer si existe correspondencia con el acusado.

También se realizó un examen médico legal para registrar posibles indicios físicos relacionados con el hecho denunciado.

grupo green 3

En paralelo, los investigadores trabajan con registros de cámaras de seguridad. Hasta el momento se identificaron dos grabaciones que muestran el recorrido del vehículo en el que viajaban el cantante y la denunciante. Esas imágenes serán analizadas para precisar horarios, trayectos y movimientos.

La causa adquiere mayor complejidad debido a un antecedente judicial del músico. En 2009, un tribunal de Morón lo condenó a cuatro años de prisión por el abuso de una niña de seis años.