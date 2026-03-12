Egresados sorprendieron a un profesor con un regalo muy especial: la emocionante reacción

Un grupo de estudiantes preparó una sorpresa para "el profe Gamarra" en plena clase, y no pudo evitar conmoverse con el gesto. El emotivo video.

El profesor Gamarra abrió el gabinete de la computadora sin sospechar la sorpresa que sus alumnos habían preparado dentro.

Un grupo de estudiantes de una escuela técnica preparó una sorpresa para su profesor y lograron conmoverlo con un gesto sencillo, pero cargado de afecto.

El momento quedó registrado en un video que los propios estudiantes compartieron en las redes sociales. La grabación muestra cómo una clase común se transforma en un instante emotivo, con risas, complicidad y una reacción que terminó emocionando a miles de personas que vieron las imágenes.

La historia ocurrió en la Escuela de Educación Secundaria Técnica N.º 1 “Comandante Luis Piedrabuena”, de Mar del Plata, donde los alumnos organizaron el gesto sin que el docente sospechara nada.

Durante una clase, le regalaron el buzo de egresados de la promoción, un símbolo que suele representar el cierre de una etapa importante en la vida escolar.

Una sorpresa preparada con ingenio en plena clase

La escena comenzó con un alumno que se acerca a una computadora ubicada en el aula. Con un destornillador en la mano, intentó abrir el gabinete mientras el resto del curso observa la situación con una mezcla de expectativa y diversión.

El profesor, identificado como Gamarra, se acerca para ayudar. El estudiante aparenta tener dificultades para abrir la computadora, por lo que el docente decide intervenir. La escena parece una situación normal dentro de una clase técnica.

emotivo

El profesor tomó el destornillador, retiró los tornillos y levantó la tapa del gabinete con naturalidad. En ese momento aparece la sorpresa preparada por los estudiantes.

Dentro del gabinete no estaban los componentes de la computadora, sino una bolsa rosa cuidadosamente escondida. El docente observó el objeto con curiosidad, y la clase entera miró la escena esperando su reacción.

un grupo de egresados le dio un regalo a su profesor, lo abrió y lloró de emoción ante todos La reacción del profesor al descubrir el buzo de egresados emocionó a toda la clase y el momento quedó registrado en un video que se volvió viral.

El regalo que emocionó al profesor

El profesor toma la bolsa y decide abrirla delante de todos. Cuando saca el contenido, descubre que se trata del buzo de egresados de la promoción, una prenda simbólica que los estudiantes utilizan para recordar su último año en la escuela.

La reacción del docente resulta inmediata. Su expresión cambia y aparece una sonrisa amplia que deja en claro la emoción del momento.

Los estudiantes comienzan a aplaudir mientras observan la escena. Algunos se ríen, otros celebran el éxito de la sorpresa que habían preparado.

El video muestra un ambiente de alegría dentro del aula. La emoción del profesor se vuelve evidente, ya que el gesto representa un reconocimiento por parte de sus alumnos.

El buzo no solo funciona como un regalo. También simboliza el vínculo construido entre el docente y el curso durante los años de estudio compartidos.

Un gesto que se volvió viral

Después del momento de sorpresa, la escena termina con un abrazo grupal entre el profesor y los estudiantes. La clase entera participa del festejo, que queda registrado como un recuerdo especial para todos los presentes.

El video se difundió en las redes sociales de la promoción y comenzó a circular rápidamente. Muchos usuarios destacaron el gesto de los alumnos y la reacción del docente.

Las imágenes reflejan un clima de cercanía entre estudiantes y profesores, algo que en muchos casos define la experiencia escolar. En el entorno de las escuelas técnicas, donde las clases suelen incluir trabajos prácticos y proyectos compartidos, los vínculos entre docentes y alumnos suelen adquirir un carácter muy cercano.

El episodio también muestra la creatividad de los alumnos para organizar una sorpresa sin despertar sospechas. El uso del gabinete de la computadora como escondite permitió mantener el secreto hasta el último momento.