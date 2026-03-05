Horror: abandonó a su bebé recién nacido en una bolsa y la detuvieron gracias a un video

La escena fue impactante: el bebé todavía con el cordón umbilical sin cortar y envuelto dentro de una bolsa plateada.

Un bebé recién nacido fue abandonado en una bolsa en plena vía pública. El hallazgo movilizó de inmediato a vecinos, personal policial y médicos. Gracias a la intervención rápida de quienes lo encontraron, el pequeño recibió asistencia urgente y su vida quedó fuera de peligro.

Pocas horas después del descubrimiento, la investigación policial permitió identificar y detener a la madre del bebé , una mujer de 32 años. La causa quedó bajo la figura de abandono de persona , delito que investiga la Justicia de Morón. El caso abrió un fuerte debate entre los vecinos del barrio Rivadavia, que todavía intentan entender cómo se produjo una situación tan extrema.

El episodio ocurrió el martes alrededor de las 11:20 en la calle Juan XXIII, entre Russell y Núñez, en el barrio Rivadavia de Merlo. Una mujer caminaba rumbo a su trabajo cuando observó una bolsa en la vereda. Al notar que el paquete se movía de manera extraña , decidió acercarse para revisar qué había en su interior.

bebe El bebé fue encontrado dentro de una bolsa en una vereda del barrio Rivadavia, en Merlo, y quedó fuera de peligro tras recibir asistencia médica.

Cuando abrió la bolsa encontró una escena impactante: un bebé recién nacido, todavía con el cordón umbilical sin cortar y con manchas de sangre en el cuerpo. Estaba envuelto dentro de una bolsa plateada similar a las utilizadas para guardar ropa. No tenía pañal y vestía un buzo con capucha junto con un pantalón de polar viejo.

La mujer pidió ayuda de inmediato a otras vecinas. Varias personas se acercaron rápidamente para colaborar, y entre todas lograron sacar al bebé del interior de la bolsa y verificar si respiraba. La preocupación inicial era saber si seguía con vida.

Según relataron testigos, el primer gesto fue darle aire y estimularlo. El niño reaccionó y comenzó a respirar con mayor regularidad. Otra vecina consiguió una manta para abrigarlo hasta que llegara la asistencia médica.

La escena generó una fuerte conmoción entre quienes presenciaron el rescate. En pocos minutos, varios vecinos se reunieron alrededor del lugar y llamaron a la policía.

La rápida intervención policial y médica

Efectivos del Comando de Patrullas de Merlo llegaron al lugar tras el aviso de los vecinos. Los agentes constataron la situación y trasladaron de inmediato al recién nacido al sanatorio San Juan Bautista.

Allí los médicos realizaron los primeros controles clínicos. El diagnóstico resultó alentador: el bebé se encontraba estable y fuera de peligro. Los profesionales continuaron con evaluaciones para verificar su estado general y descartar complicaciones derivadas del abandono.

La zona donde apareció el niño quedó preservada para el trabajo de peritos. Los investigadores recopilaron elementos que pudieran aportar información sobre lo ocurrido. Entre las pruebas más importantes aparecieron las cámaras de seguridad de las viviendas cercanas, que resultaron claves para avanzar con la causa.

bebe2 Vecinas rescataron al bebé recién nacido luego de notar que una bolsa abandonada en la calle se movía.

Vecinos del barrio entregaron voluntariamente las grabaciones al Grupo Táctico Operativo de la Policía Bonaerense, que comenzó a analizar las imágenes.

Las cámaras permitieron identificar a la madre

El análisis de los registros de seguridad permitió reconstruir parte de lo ocurrido durante las horas previas al hallazgo. Las cámaras captaron a una mujer que dejó la bolsa en la vereda y se retiró del lugar.

Detuvieron a la sospechosa - caminando

Con esa evidencia, los investigadores avanzaron en la identificación de la persona registrada en los videos. Poco después lograron establecer que se trataba de la madre del recién nacido, una mujer de 32 años.

Según la hipótesis que manejan los investigadores, la mujer habría dado a luz en su propia vivienda y luego se dirigió hasta la zona donde abandonó al bebé. La investigación continúa para determinar las circunstancias exactas del parto y del posterior abandono. Tras reunir los elementos de prueba del horror, la policía procedió a la detención de la sospechosa.

La causa quedó caratulada como abandono de persona y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 1 de Morón, que deberá determinar las responsabilidades penales correspondientes.