Un hombre atropelló a su beba de un año cuando salía del garaje: está en coma

Un dramático accidente ocurrió en Miramar cuando un hombre atropelló accidentalmente a su beba de un año mientras sacaba el auto del garaje de su casa. La pequeña sufrió heridas de gravedad y fue trasladada de urgencia al Hospital, donde permanece internada en terapia intensiva bajo estricta observación médica.

El dramático hecho ocurrió este martes por la tarde en la localidad de General Alvarado, partido de Miramar . Medios locales indicaron que el papá de la beba estaba sacando su Chevrolet Corsa del estacionamiento, haciendo marcha atrás, cuando la embistió.

Tras el impacto, la nena fue trasladada de urgencia al hospital. Sin embargo, por la gravedad de su situación, los médicos decidieron derivarla al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) de Mar del Plata.

“La víctima entró grave al hospital y está en terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria”, expresaron desde el centro de salud. Horas más tarde, según consignó Canal 8 de Mar del Plata, sufrió lesiones hepáticas y permanece en coma.

Ahora, la Justicia intenta determinar cómo sucedió el dramático episodio. La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y se encuentra en manos de la Unidad Fiscal 11 de Delitos Culposos, a cargo del fiscal Germán Vera Tapia, quien dispuso las primeras medidas para esclarecer las circunstancias del hecho.

En las próximas horas se espera que declare el conductor del vehículo y los testigos del hecho. Además, se aguarda el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para intentar determinar si alguna logró capturar el impactante momento y pueda colaborar con la investigación. Hasta ahora no se adoptó ninguna medida contra el hombre.

Un colectivero atropelló y mató a una nena de 4 años

El pasado mes de febrero un atropelló y mató a una nena de 4 años. El hecho ocurrió cuando la menor cruzaba la calle junto a su familia y, por motivos que aún se investigan, cayó debajo del vehículo y fue aplastada por las ruedas traseras.

La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad, y el video es analizado por la Justicia para determinar responsabilidades y cómo se produjo la tragedia.

El trágico hecho ocurrió en Lomas del Mirador, partido de La Matanza. Según se puede observar en las imágenes, la rueda delantera del colectivo enganchó la ropa de la niña, que cayó debajo del vehículo y fue aplastada por los neumáticos traseros. Los familiares que estaban con ella empezaron a gritar para que el chofer frenara, pero ya era tarde.

Video: un colectivero atropelló y mató a una nena de 4 años en Lomas del Mirador

Según informó la prensa, la menor murió en el acto producto de las lesiones que sufrió al quedar atrapada debajo del colectivo que manejaba el chofer del interno 130 de la línea 218 de la empresa Almafuerte.

Todo pasó en una esquina donde hay semáforo. Los investigadores buscan determinar si estaba en verde o en rojo para el transporte al momento del impacto. Ese dato podría ser clave para avanzar con la causa y establecer responsabilidades. Tras el trágico accidente, el conductor del colectivo quedó detenido.