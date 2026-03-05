La ayuda económica de ANSES está destinada a las personas que sufran alguna invalidez que no les permita trabajar normalmente. Cómo tramitarla y los requisitos .

De cuánto es la pensión por discapacidad en marzo 2026: esto es lo que se cobra

Las personas que sufren algún tipo de discapacidad permanente que les impida trabajar normalmente pueden acceder a una pensión no contributiva por invalidez laboral. Esta ayuda económica que otorga el Estado nacional a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) se tramita de forma gratuita y personal, sin la necesidad de contratar gestores ni intermediarios.

La denominada Pensión No Contributiva por Discapacidad está diseñada para asistir a quienes están en situación de vulnerabilidad social y no cuentan con ingresos suficientes para subsistir. Esta ayuda económica es incompatible con cualquier tipo de relación laboral , ya sea en relación de dependencia, en forma autónoma o monotributista del régimen general, aunque sí en el monotributo social. Tampoco se complementa con la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) o la Asignación por Embarazo.

El acceso a la pensión no contributiva debe evaluarse en cada caso particular . Es decir, no se otorga automáticamente por tener una enfermedad discapacitante. Uno de los requisitos fundamentales es acreditar una incapacidad laboral del 66% o más. Esto debe constatarse con un Certificado Médico Oficial (CMO) , que se obtiene en los hospitales públicos.

certificado discapacidad.jpg

Los otros requisitos son:

Tener hasta 65 años de edad

Ser argentino nativo o naturalizado, residente en el país. Los extranjeros deben acreditar 10 años de residencia continua.

No cobrar jubilación, pensión ni otra prestación contributiva o no contributiva.

No estar registrado como trabajador en relación de dependencia, autónomo o monotributista.

En caso de solicitantes menores de edad, los ingresos del grupo familiar no pueden superar las cuatro jubilaciones mínimas.

De cuánto es el monto de la Pensión por discapacidad en marzo 2026

La ayuda económica equivale al 70% de la jubilación mínima y su monto se va actualizando todos los meses, como ocurre con otras prestaciones similares que otorga el Estado. En marzo 2026, la pensión por discapacidad tuvo un incremento del 2,88%, en línea con el mecanismo de movilidad mensual que toma como referencia la inflación de dos meses atrás, medida por el INDEC.

En este caso, el ajuste se calculó sobre el IPC de enero, tal como establece la normativa vigente. De esta manera, la Pensión No Contributiva (PNC) por Discapacidad que llegará a $258.720. A ese monto se le suma el bono de $70.000, que continúa vigente según lo previsto en el Presupuesto 2026. Así, el total correspondiente al tercer mes del año es de $328.720.

ANSES discapacidad

Cómo tramitar la pensión por discapacidad y qué documentación se necesita

Para iniciar el trámite de solicitud, se necesitan los siguientes documentos:

Fotocopia del DNI del titular : tanto dorso como frente. Si es menor, partida de nacimiento y documentación de los padres o tutores.

: tanto dorso como frente. Si es menor, partida de nacimiento y documentación de los padres o tutores. Certificado Médico Oficial (CMO) digital lo emite personal médico autorizado y debe detallar el diagnóstico, evolución y grado de incapacidad, más allá del nombre de la enfermedad en sí. Además, debe estar respaldado con estudios y documentación clínica.

(CMO) digital lo emite personal médico autorizado y debe detallar el diagnóstico, evolución y grado de incapacidad, más allá del nombre de la enfermedad en sí. Además, debe estar respaldado con estudios y documentación clínica. Formulario P.S 6.4 (solo si corresponde apoderado).

(solo si corresponde apoderado). Fotocopias de toda la documentación presentada.

El trámite consta del siguiente paso a paso: