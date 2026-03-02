Jubilados ANSES: confirman cuánto cobran con la mínima más el bono en marzo 2026

Con el aumento definido, este es el importe correspondiente a la jubilación mínima junto con el bono que los jubilados de la Anses perciben en marzo de 2026 .

En febrero de 2026 , las jubilaciones , pensiones y asignaciones recibieron un aumento del 2,85%. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima , junto con el bono de 70 mil pesos, en el segundo mes del año cobraron un total de $429.254,35. Con un nuevo aumento definido, ¿cuál es el importe correspondiente a la jubilación mínima junto con el bono que los jubilados de la Anses perciben en marzo de 2026 ?

Es oportuno recordar que, desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24, sancionado por el Poder Ejecutivo el 22 de marzo de 2024) los aumentos para las jubilaciones , pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

En marzo de 2026 , los jubilados que perciben el haber mínimo de la Anses cobran un total de $439.672 . Este importe incluye la jubilación mínima -$369.672- y el bono mensual adicional por un valor de $70.000.

Como los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás, el incremento del 2,9 por ciento que se otorga en marzo de 2026 se basa en el índice inflacionario registrado en el mes de enero de 2026.

Cabe resaltar que los jubilados y pensionados podrán ingresar a la plataforma Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social para:

Verificar el monto exacto a cobrar.

Consultar el detalle del bono.

Controlar los descuentos aplicados.

Cómo iniciar el trámite de la jubilación ante la Anses

Para iniciar el trámite de la jubilación ante la Anses, la mujer debe contar con 60 años de edad y el hombre con 65 años de edad y haber reunido 30 años de aportes registrados. Además, deberán presentar el DNI, completar el formulario de Solicitud de prestaciones previsionales y consultar su historia laboral ingresando al sitio oficial de la Anses. Así, la persona interesada en comenzar con el trámite de la jubilación tendrá que ingresar a mi Anses con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Luego, deberá verificar que todos sus aportes estén registrados.

Para el caso de que un jubilado haya reunido más de los 30 años de aportes que requiere la Anses, se deberá añadir a esa cifra un 1% extra por cada año de aportes posterior a los 30 obligatorios, hasta un máximo de 45 años (se puede llegar a agregar al promedio de salario hasta un 15% más por los años cumplimentados).

Así, por ejemplo, en el caso de aquellos jubilados que sumaron 40 años de aportes en total por su trabajo, al promedio de salario actualizado que obtuvieron en el cálculo anterior, se le debe agregar un 10%.