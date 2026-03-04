Cuándo cobro la jubilación de ANSES en marzo 2026: calendario de pagos, día por día

El organismo previsional confirmó el calendario para el tercer mes del año. Cómo impactará el feriado del 24 de marzo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) estableció el calendario de pagos de sus casi ocho millones de jubilaciones y pensiones en marzo de 2026 . Como es habitual, la fecha de cobro exacta dependerá de la terminación del documento del beneficiario y el monto del haber. En un caso puntual, habrá un día de demora por un feriado .

Con la liquidación del tercer mes del año, los jubilados y pensionados de ANSES recibirán un aumento de 2,88% como parte del mecanismo de actualización mensual de los haberes que toma en cuenta el Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) del INDEC , buscando no perder poder adquisitivo.

La fecha de pago se define según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Este mes, los jubilados y pensionados que cobren más del haber mínimo y tengan sus documentos terminados en 2 y 3 tendrán un día de atraso debido al feriado del 24 de marzo por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que en esta oportunidad cae martes.

Así, el cronograma para el tercer mes del año quedó de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo en marzo 2026

Documentos terminados en 0, a partir del día 09 de marzo

Documentos terminados en 1, a partir del día 10 de marzo

Documentos terminados en 2, a partir del día 11 de marzo

Documentos terminados en 3, a partir del día 12 de marzo

Documentos terminados en 4, a partir del día 13 de marzo

Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de marzo

Documentos terminados en 6, a partir del día 17 de marzo

Documentos terminados en 7, a partir del día 18 de marzo

Documentos terminados en 8, a partir del día 19 de marzo

Documentos terminados en 9, a partir del día 20 de marzo

Jubilados y pensionados que cobran más del mínimo

Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 23 de marzo

Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 25 de marzo

Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 26 de marzo

Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 27 de marzo

Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 30 de marzo

Pensiones No Contributivas (PNC)

Documentos finalizados en 0 y 1, a partir del lunes 9 de marzo

Documentos finalizados en 2 y 3, a partir del martes 10 de marzo

Documentos finalizados en 4 y 5, a partir del miércoles 11 de marzo

Documentos finalizados en 6 y 7, a partir del jueves 12 de marzo

Documentos finalizados en 8 y 9, a partir del viernes 13 de marzo

Jubilados de la Anses.jpg La jubilación mínima llegará en marzo a $439.600, incluyendo el bono de $70.000.

A cuánto sube la jubilación mínima en marzo de 2026 con el nuevo aumento

Con el incremento de 2,88%, que se estableció en base al dato de inflación de enero pasado, la jubilación mínima en el tercer mes del año subirá a $369.600. A esta cifra se le debe añadir el bono extraordinario que, de no mediar nuevos anuncios, se mantendrá en $70.000, valor en el que se encuentra congelado desde hace dos años. Con la suma fija, el haber más bajo trepará a $439.600.

El aumento también impactará en otras prestaciones pagadas por ANSES, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que subirá a $295.680 sin bono y $365.680, con bono, la Pensión No Contributiva (PNC) por Discapacidad o Vejez, que llegará a $258.720 sin bono y $328.720 con bono, y la Pensión No Contributiva para madres de siete o más hijos, que saltará a $369.672 sin bono y $419.299,32 con bono. Por otro lado, la jubilación máxima alcanzará los $2.487.063.

En el caso puntual de los jubilados y pensionados, no todos recibirán el mismo monto de bono. Aquellos que no perciban el haber mínimo pero no superen los $439.600, tendrán un proporcional hasta alcanzar ese monto. En cambio, quienes cobren más de $439.600, no cobrarán ninguna suma extra.