Padre asesinó a su hijo de 4 años, dejó una carta y se suicidó: "El que ríe último, ríe mejor"

Todo se desató en las primeras horas del martes y el agresor dejó una carta antes de cometer el crimen.

La localidad bonaerense de Huanguelén, en el partido de Coronel Suárez , vive horas de profunda conmoción tras un macabro crimen ocurrido en la madrugada de este martes. Un hombre asesinó de un disparo en la cabeza a su hijo de 4 años y luego se quitó la vida.

El macabro episodio fue descubierto a raíz de un llamado que hizo el hombre. Según consignó TN, Gustavo Suárez , de 48 años, se comunicó con su exmujer para decirle que estaba estacionado sobre la ruta y que pensaba matar a su hijo .

Desesperada, Daiana García, sargento de la Policía Comunal, envió de inmediato un móvil policial al acceso de la localidad, a 150 metros de la ruta 60, donde el hombre le dijo que se encontraba con el nene.

Cuando los oficiales llegaron al lugar, encontraron detenido un camión Mercedes Benz y en el interior estaban los cuerpos de Suárez y su hijo.

Papa e hijo, muertos en Coronel Súarez

El nene, identificado como Francisco Suárez, aún tenía signos vitales y fue trasladado de urgencia al hospital local, pero lamentablemente falleció unos minutos después.

Dentro del camión encontraron manchas de sangre y una pistola calibre 22. La autopsia confirmó que tanto Gustavo como Francisco tenían heridas por arma de fuego en la cabeza.

Denuncias previas

Fuentes de la investigación señalaron que había denuncias previas de García hacia su ex pareja. La primera fue el 7 de noviembre, donde la mujer pidió una prohibición de contacto de Suárez con su hijo.

Cuatro días después, el juez de Garantías N° 3 de Bahía Blanca, Alberto Manzi, no hizo lugar a las medidas solicitadas y ordenó la intervención del Juzgado de Paz de Coronel Suárez a través del equipo técnico y la derivación al Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño y/o Adolescente.

Ese mismo 11 de noviembre, desde el organismo se entrevistaron con García y su hijo, y pidieron medidas de protección para el niño ante su padre.

El 14 de noviembre, el Juzgado de Paz de Coronel Suárez, a cargo de Alejandro Goñi Pisano, dispuso “el cese inmediato de los actos de perturbación y/o intimidación” contra el menor. En el mismo fallo, el Juzgado ordenó al Servicio Local “continuar con el acompañamiento y seguimiento del grupo familiar”.

Como tercer punto, el juez avisó tanto al padre como a la madre “abstenerse de exponer, involucrar o utilizar al niño en conflictos que pudieran suscitarse entre los adultos”.

Según fuentes de la investigación, el pasado jueves 4 de diciembre quedó sin efecto la orden de restricción de Suárez al considerar que “no existen un riesgo extremo que torne necesario disponer la suspensión del régimen de comunicación paterno-filial".

La carta del asesino

Antes de tomar la drástica decisión de matar a su hijo y luego suicidarse, Suárez escribió una carta de dos páginas dirigida a su ex esposa, a quien conocía desde que ella era una adolescente.

Algunos de los pasajes de esa carta en la que él culpó a la mujer de lo ocurrido:

carta. papa mató a su hijo

-“Jamás vas a poder olvidar a Fran y a mí, aunque no (te) guste eso, y por culpa tuya nos fuimos para siempre. Por ser una (,,,) que él no merecía y muy mala mujer".

-“Daiana, nos vamos con Fran así estás tranquila como lo decidiste, te propusimos que no te vayas a Pigüé y lo hiciste igual, no te importó el amor de tu hijo, así que ahora hacete cargo de tus actos. Me volviste a mentir en la cara, te burlaste de mi otra vez y no te lo voy a permitir. Siempre con mentiras como vos estás acostumbrada a tratar a todo el mundo. Tenes que aprender a no mentir y jugar con las personas y sentimientos de ellas".

-"Yo te había dejado el camino libre hasta hace poco cuando me empezaste a invitar a tu casa y me propusiste irnos a vivir a otro lado y tener otro hijo. Me parecía medio loco todo, pero lo único que quería era ver a mi hijo crecer feliz con su mamá y papá y con un hermanito aún más".

-"Luego arrancaste con un martes trece como siempre, ahora a llorar a la iglesia Daiana García. Me voy con mi bebé Francisco porque le prometí cuidarlo siempre y así lo haré. Él va a estar bien junto a mi dónde quiera que estemos y no en una vida de mierda que le podes dar vos acá dejando tirado en un lado u otro para irte con algún macho porque es lo primero que siempre haces".

MtZxGhLUq_720x0__1

-"A vos el nene no te importa y nunca te importó. Ahora seguí con tu vida como vos decís, con tus 34 años, pero veamos qué tan feliz sos cuando veas un nene como Fran con su mamá, con su guardapolvo de jardín como usaba tu hijo o veas jugando niños jugando como podría estar él y se lo arrebataste vos por una vida de turra y te plantearás si es mejor vida esa o la de una familia".

"Te lo dije Daiana, el que ríe último, ríe mejor y no me diste bola y seguiste burlándote, eso lo tenés que pagar. Yo a Fran lo voy a seguir cuidando siempre conmigo. En cambio, vos no lo vas a volver a ver nunca más, vos te lo perdiste y tuviste la oportunidad de verlo crecer, pero no, decidiste como siempre, irte (…) antes que tu hijo y no vengas a hacerte la mamá luchona porque no lo sos".