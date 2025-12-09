Cuáles son las tarifas establecidas para el ingreso a los Parques Nacionales este verano

Cuáles son los valores de esta temporada que resolvió la Administración para incrementar las visitas.

Con el objetivo de "seguir incrementando las visitas", la Administración de Parques Nacionales (APN) comunicó que no habrá aumentos en las tarifas de acceso a las áreas protegidas. "Las autoridades ratifican su compromiso de promover la circulación de los visitantes y garantizar el acceso de todos los argentinos a su patrimonio natural", indicaron.

De esta forma, durante la temporada de verano APN garantizará el congelamiento del precio para acceder a los parques. La medida alcanza a todos los parques del país , entre ellos el Parque Nacional Los Glaciares, uno de los destinos más visitados de la Argentina.

Según comunicó el organismo, la decisión busca favorecer la circulación turística , promover el acceso de los argentinos a su patrimonio natural y acompañar el esfuerzo del Gobierno Nacional por mantener la estabilidad económica y la baja de la inflación.

El Parque Nacional, destino elegido por los turistas durante el verano

"El objetivo es seguir incrementando la visitación a nuestras áreas protegidas, garantizando el acceso a todos los argentinos y argentinas", señalaron desde Parques Nacionales, destacando que el verano vuelve a posicionar a los parques como destinos de naturaleza por excelencia, con un abanico de actividades y servicios para residentes y visitantes.

Este congelamiento sólo aplica para el ingreso a los parque, por lo que se excluye cualquier servicio que se ofrezca dentro, como recorridos o tours particulares.

La última actualización tarifaria se había aplicado el 4 de noviembre de 2024, cuando la APN dispuso un incremento del 50% para las categorías de turistas extranjeros y turistas nacionales en el Parque Nacional Los Glaciares.

Los nuevos precios para el ingreso a Parques Nacionales

La tarifa general diaria para acceder a los parques más demandados -como Los Glaciares e Iguazú- es de $ 45.000 para visitantes generales, $ 15.000 para turistas nacionales, $ 5.000 para residentes provinciales y 7.000 pesos para estudiantes.

Para parques como El Palmar, Lago Puelo, Lanín, Los Alerces, Los Arrayanes, Nahuel Huapi, Sierra de las Quijadas y Talampaya, la tarifa general diaria es de $ 20.000, con valores reducidos en las otras categorías.

Además de las tarifas por día, la oferta contempla el Flexipass para múltiples jornadas: este pase otorga acceso por tres días por 90.000 pesos a los parques que integran la tarifa superior, y por siete días por 157.500 pesos.

En los parques de tarifa intermedia, el Flexipass de tres días cuesta 40.000 pesos y el de siete días, 70.000 pesos. Para el Parque Nacional Tierra del Fuego, asciende a 60.000 pesos por tres días y 105.000 pesos por siete días.

Se prohíbe el fuego en Parques Nacionales por el aumento de incendios forestales

La Administración de Parques Nacionales oficializó la medida de prohibir en cinco áreas protegidas hacer fuego en Parques Nacionales que se extiende hasta abril. Solo se podrá encender fuego en campings habilitados y bajo estricta vigilancia ante la alerta por sequía extrema, una condición que aumenta la posibilidad de incendios forestales.

Esta medida se dispuso a través de una resolución de la APN, que establece la prohibición en los parques nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces hasta el 30 de abril de 2026.

Según establece la normativa, los espacios de Fuego Seguro en estas áreas se limitan a predios de campamentos, que son administrados por prestadores turísticos autorizados y cuentan con sistemas de combate contra el fuego.