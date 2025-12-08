Neuquén Capital Navideña: se encendieron las luces del árbol y comenzaron las actividades, sorpresas y festejos

Los vecinos de Neuquén se dieron cita en el centro de la ciudad para dar inicio al conjunto de iniciativas que promueve el Ejecutivo municipal.

Vecinos y vecinas de toda la ciudad se congregaron este lunes 8 de diciembre, en el marco del Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen, en el monumento a San Martín, para acompañar el encendido del gran árbol de Navidad, que dio inicio a Neuquén Capital Navideña.

Minutos después de las 21, y tras una cuenta regresiva donde los más pequeños fueron los protagonistas, se encendieron las luces de este árbol que marcará el inicio de los festejos navideños en la ciudad, y que dejará a la capital neuquina como referente de las celebraciones de fin de año en el país.

Para empezar, y como el símbolo de unión que caracteriza a esta época del año, representantes de distintos credos se unieron en una oración conjunta interreligiosa donde se valoró la importancia de aprovechar estos tiempos para escucharse, ser justos y unirse en la fe por una sociedad en paz y solidaria.

ON - Arbol de navidad municipio (15) Omar Novoa

El intendente Mariano Gaido, Pepe Ousset, ministro jefe de Gabinete de la provincia, el presidente de CALF, Marcelo Severini. y todo el gabinete municipal también estuvieron presente en este momento.

"La ciudad se ha vestido de Capital Navideña. Esto significa que Neuquén hoy es una ciudad que se pone a la par, sin lugar a dudas, de las grandes capitales del mundo que ponen en valor esta fecha tan familiar vinculada al nacimiento de Jesús y que forma parte del corazón de todos los neuquinos”, expresó Gaido.

El jefe comunal destacó que la iniciativa busca impulsar la actividad comercial y turística: "Acá estamos preparados y listos. Esta propuesta tiene que ver con que los comerciantes vendan más, con que la hotelería venda más”, dijo y recordó que hay una agenda programada de actividades permanentes para las próximas semanas.

ON - Arbol de navidad municipio (7) Omar Novoa

Entre las propuestas anunciadas, Gaido mencionó los coros que ya comenzaron a presentarse, la Feria Neuquén Emprende el próximo fin de semana, presentaciones de la Orquesta Sinfónica en conjunto con la provincia y la Fundación BPN, la misa criolla con Naldo Labrín, y actividades deportivas con los más pequeños, entre otras sorpresas.

"Además, los comercios que tengan la vidriera mejor ornamentada van a tener un premio. Todo esto activa la economía”, recordó Gaido y agradeció la colaboración de la Cooperativa CALF y del gobernador Rolando Figueroa: "Elaboramos toda una planificación de Capital Navideña, turismo y reactivación económica. Llega también el pesebre viviente, que tiene que ver con todo lo religioso y con ese corazón puesto en la Navidad familiar”.

A su turno, Ousset celebró que todos los poderes del Estado estén trabajando juntos, “todas las instituciones, lo público, lo privado, la gente, la sociedad civil, aquellos que emprenden, los comerciantes, el turismo también, todos trabajando juntos para hacer esta gran ciudad que estamos viendo crecer cada día”.

ON - Arbol de navidad municipio (14) Omar Novoa

El funcionario provincial felicitó al equipo municipal y a la Cooperativa CALF: “La verdad es que esto es un gran esfuerzo, hay que reconocerlo, y está sucediendo en la capital de Neuquén algo que ocurre habitualmente en otras capitales del mundo. Así que hay que disfrutarlo, hay que aprovechar”, dijo y agregó que esto quedó demostrado en la noche del lunes: "La gente evidentemente se ha entusiasmado y mucho, porque hay miles de personas que hoy están disfrutando de esta actividad”.

Incentivos para comerciantes y vecinos

Por último, el presidente de la Cooperativa CALF, Marcelo Severini, anunció importantes incentivos para los comerciantes y vecinos de la ciudad: "Desde la cooperativa vamos a dar un premio a aquella vidriera que sea la más elegante para estas fiestas, y le vamos a ofrecer de forma gratuita un kit de paneles solares”.

Como novedad, Severini adelantó una iniciativa en conjunto con el municipio: “Vamos a impulsar a aquellos vecinos de la ciudad que se quieran organizar de forma colectiva para que engalanen también las calles de la ciudad, y aquella calle que esté mejor vestida, CALF la va a premiar con una moto eléctrica, un año de internet gratis y un monopatín, de forma tal que entre los mismos ciudadanos que se organicen para embellecer esa arteria, luego vean la forma en la cual distribuyen estos premios”.

ON - Arbol de navidad municipio (13) Omar Novoa

"Para nosotros es un placer y un orgullo poder acompañar estas propuestas, tanto del gobierno municipal como del gobierno provincial, que básicamente apuestan a esa industria sin chimeneas que es el turismo. Sabemos que esto va a generar un movimiento importantísimo y queremos reafirmar el compromiso de la cooperativa con todas estas iniciativas que mejoran la calidad de vida de todos los vecinos y que permiten mostrar a Neuquén no solo en el país, sino al mundo”, reflexionó Severini.

Luego del encendido del árbol, el coro Arco Iris, un coro con una historia profundamente ligada a los barrios de la ciudad y formado en los talleres municipales, se encargó de entonar un repertorio de temas navideños en el escenario.

En la misma sintonía luego se lució el Coro de Cámara "Por Muchos Años", dirigido por Damián Cazeneuve, y también se presentó Gospel en la Patagonia, el único coro de la región dedicado a este género musical. Se trata de un proyecto independiente que reúne más de 75 voces y una banda estable, bajo la dirección de Israel Alberto Matamala y la producción ejecutiva de Marcela Vega.

Capital Navideña en fotos

ON - Arbol de navidad municipio (12) Omar Novoa

ON - Arbol de navidad municipio (11) Omar Novoa

ON - Arbol de navidad municipio (10) Omar Novoa

ON - Arbol de navidad municipio (8) Omar Novoa

ON - Arbol de navidad municipio (6) Omar Novoa

ON - Arbol de navidad municipio (5) Omar Novoa

ON - Arbol de navidad municipio (4) Omar Novoa

ON - Arbol de navidad municipio (1) Omar Novoa

ON - Arbol de navidad municipio (2) Omar Novoa