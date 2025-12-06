Neuquén se transforma en capital navideña

El gobierno del intendente Mariano Gaido, sorprende con actividades navideñas para impulsar el turismo de cercanía. Serán 15 días de grandes festejos.

Neuquén decidió dar un salto audaz hacia un modelo de ciudad que mira al mundo, se inspira en las grandes capitales y adapta ese espíritu a su identidad local: convertirse, durante diciembre, en una Capital Navideña .

La propuesta impulsada por la gestión del intendente Mariano Gaido apunta a mucho más que decorar calles o encender un pino. Es una estrategia económica, cultural y turística que busca activar a toda la ciudad durante quince días, con un movimiento comercial estimado en 100 mil millones de pesos, dinamizando sectores clave como hotelería, gastronomía, comercio minorista y ferias locales.

La idea nace de una observación simple, pero poderosa : en ciudades como Nueva York, Roma, París, Madrid o Barcelona, la Navidad no solo tiene un componente religioso o emocional, sino también un impacto económico enorme.

Así lo explica el secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky, “en esos destinos, el producto bruto se incrementa hasta un 20% respecto de otros momentos del año”. “Las luces, las ferias, los espectáculos, los paquetes turísticos y la gastronomía temática no son detalles estéticos: son motores económicos estacionales que revalorizan el espacio público, atraen visitantes y estimulan el consumo interno”, agregó.

"Neuquén quiere replicar ese modelo en formato local, potenciando su capacidad de atraer turismo de cercanía y consolidándose como un polo urbano que ofrece experiencias y no solo servicios”, indicó entusiasmado el funcionario comunal.

Neuquén, una ciudad vestida de Navidad

La ciudad tendrá ornamentación especial, un gran pino navideño en el centro y otro dispositivo temático en la zona oeste, junto a un concurso de vidrieras que premiará a los comercios mejor decorados. La propuesta apunta a que toda la ciudad se sienta parte: desde las grandes avenidas hasta los barrios comerciales que, cada año, buscan diferenciarse y atraer más público.

El movimiento comercial de la Capital Navideña, sería de 75 mil millones de pesos.

Los sectores gastronómicos ofrecerán platos navideños a precios promocionales, mientras que la hotelería prepara paquetes especiales para quienes visiten Neuquén durante esas fechas. Esto permitirá instalar un nuevo tipo de turismo: el del festejo, el de la experiencia breve pero intensa, pensado para familias que buscan actividades seguras, organizadas y accesibles sin necesidad de viajar grandes distancias.

¡La magia llegó a la ciudad! Este diciembre, y por primera vez en nuestra historia, Neuquén se viste de gala para convertirse en la Capital Navideña. Sigue leyendo para saber qué hemos preparado. pic.twitter.com/owDIN9bm2s — Mariano Gaido (@MarianoGaidoOk) December 4, 2025

También habrá espectáculos culturales de alto impacto comunitario: la Misa Criolla, un pesebre viviente, presentaciones de la Sinfónica a través de la Fundación del Banco Provincia, shows artísticos y deportivos, y un evento especialmente diseñado para las infancias: la Navidad Kids, una carrera temática que recorrerá el centro con cientos de niñas y niños vestidos con motivos navideños. A su vez, CALF acompañará la iniciativa con la decoración luminosa, lo que dará unidad visual al concepto de ciudad en celebración.

El eje económico será fundamental: la propuesta busca fortalecer la diversificación de la matriz productiva de Neuquén. La capital provincial ya no es solamente territorio de hidrocarburos. Su crecimiento comercial, financiero y turístico la posiciona como una ciudad que necesita políticas activas para acompañar esa transformación.

Esta edición de la Capital Navideña será una prueba contundente de cómo un evento festivo puede generar empleo, ampliar oportunidades para feriantes, promover ferias especiales, incentivar ventas minoristas y movilizar a sectores que esperan diciembre como un mes clave del año.

Del 8 al 25 de diciembre, Neuquén ofrecerá una agenda diaria que cruzará cultura, deporte, gastronomía, comercio y tradición, con el objetivo de potenciar la economía local sin perder el espíritu de celebración que define a las fiestas de fin de año.

La ciudad apuesta a convertirse en un destino para disfrutar, consumir, recorrer y vivir. Porque detrás de cada luz, cada vidriera y cada evento hay un mensaje claro: Neuquén quiere ser una capital que celebra, que crece y que atrae. Una ciudad que, en pleno diciembre, se anima a encender mucho más que un árbol: enciende su capacidad de imaginarse distinta.