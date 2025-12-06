Iaido y Kendo, dos artes marciales de Japón que buscan abrirse camino en Neuquén

Ambas disciplinas niponas tienen su lugar y una comunidad pequeña que busca crecer. El fin de semana habrá un seminario a cargo de Florencia Castagna.

En Neuquén , dos disciplinas milenarias empiezan a abrirse paso con fuerza propia, el Iaido y el Kendo : son artes marciales de Japón que sorprenden a quienes las ven por primera vez ya que se encuentran con katanas, sables y trajes de ninja . Este fin de semana la ciudad será el escenario de un seminario con el objetivo de mostrarse y hacer crecer su comunidad.

“ Son dos artes marciales complementarias que usaban los samuráis en algún momento para poder mejorar sus técnicas de combate , mejorar sus formas, mejorar sus habilidades”, dijo a LM Nahuel Domínguez , alumno del Ikigai dojo .

El Kendo y el Iaido, disciplinas japonesas que combinan técnica, métodos y un fuerte componente espiritual, buscan ganar visibilidad en la región y este fin de semana, sábado y domingo en el Dojo Club Neuquén en calle Copahue al 2540 , tendrán un seminario especial con la idea de atraer nuevos interesados y sostener el crecimiento de una comunidad todavía pequeña, pero muy comprometida.

La realidad del Kendo en la capital neuquina está atravesada por la falta de difusión y por el predominio de otras artes marciales y deportes de contacto. “En algún momento, Neuquén tuvo como un pequeñito auge, yo llegué muy tarde, empecé hace muy poquito este arte marcial y estoy ayudando al profe con la difusión. Empezó hace algunos años, se dieron clases en la Unco, después en algún que otro dojo pero no fue grande el grupo”, comentó Nahuel.

Hoy, el panorama es reducido y desafiante en la ciudad. “De hecho, actualmente hay dos dojos que enseñan kendo, pero no es muy popular como el taekwondo, el karate, que tenés dojos por todos lados. Esto es como mucho más pequeño, hay como 20 personas en toda la ciudad haciéndolo”, agregó.

En ese contexto, el trabajo de la Federación es clave para sostener la actividad y generar redes entre distintos dojos a nivel país. “La federación, que también es pequeña, trata de nuclear bastante y apoyarse entre sí como para que en todos los eventos siempre hayan muchos participantes. Entonces ayudan y prestan mucha atención justamente a los dojos pequeños que tratan de difundirlo un poco más”, comentó.

El objetivo no es sólo practicar, sino lograr que más personas se animen a dar el primer paso y se queden para formar parte de la disciplina. “No somos muchos, pero estamos tratando de difundirlo un poco para que se vaya sumando gente, por eso este seminario tiene un enfoque más de llamar a todo el público. El valor de la inscripción no es igual para todos, sino para quienes somos practicantes, pagamos una diferencia a las personas que realmente lo van a hacer por primera vez”, enfatizó.

La razón es clara: se trata de una disciplina particular, con códigos y herramientas que exigen acompañamiento desde el primer día. “Es justamente porque quizás al ser un arte marcial de nicho hay cosas que por ahí no se tienen muy en cuenta al principio de iniciar, al ser un arte marcial diferente, donde portás un arma, hay cosas que no las tenés con mucho conocimiento”, aseguró.

La llegada de la instructora al seminario no es un detalle menor. Se trata de una referente nacional con trayectoria internacional que, además está ligada al Alto Valle. “Viene Florencia Castaña, una chica oriunda de Regina, que está viviendo en Rosario. Es sensei tercer dan de Kendo, y de Iaido también. Hace las dos artes marciales. Hay personas que hacen solo Kendo y no hacen Iaido, o hay personas que hacen Iaido y no hacen Kendo. Son complementarios, la idea es hacer las dos, porque una enriquece a la otra”, destacó.

Florencia no sólo tiene la doble formación, sino también roce competitivo de primer nivel. “En este caso nuestra profe que viene es tercer dan de ambos. Además participa en la selección argentina de kendo, que tuvieron el tercer lugar en el campeonato latinoamericano, en Santa Clara del Mar, hace unas semanas atrás. Así que viene con toda la energía para dar un seminario”, remarcó sobre el presente de la sensei.

Por eso, la cita de este fin de semana será especial. “Este sería una de las primeras o poquitas veces donde una sensei argentina da un seminario acá en el país. Por lo general siempre viene alguna sensei de Japón, pero siempre son de graduaciones más altas, ponen octavo dan, séptimo dan, y vienen desde Japón, Corea o de Estados Unidos”, señaló.

Qué es el Iaido y el Kendo

Más allá de la historia y del crecimiento lento pero firme en Neuquén, comprender la esencia del Kendo y el Iaido implica entrar en un universo técnico que conserva siglos de tradición japonesa. Nahuel Domínguez explica que ambas disciplinas funcionan como ramas de un mismo linaje marcial.

“Una es complementaria de la otra, el iaido originalmente nace del iaijutsu, y todo viene del kenjutsu, o sea, es como un árbol de artes marciales. 'Ken' en japonés significa espada, entonces el Kenjutsu sería como la disciplina de la espada. Después empiezan los géneros, en base a eso, se arma lo que sería el Kenjutsu y el Kendo, que sería el ‘camino de la espada’”.

La denominación no es casual y está atada a la estructura filosófica de varias artes marciales de Japón. “Existe el aikido, karate do, judo, jodo, todo lo que es terminación en ‘do’ vendría a ser ‘camino’, el camino de la mano libre, el camino del cuerpo. Entonces, Iaido vendría a ser justamente el camino del desenvaine y Kendo sería el camino de la espada”, describió.

El Kendo, además, posee un reglamento claro que define su práctica. “Son cuatro golpes en el cuerpo, en la cabeza, en la garganta, el torso y en la muñeca. Se practica con una armadura, por lo general oscura, parecida a la del esgrima occidental, que es blanca”, sostuvo.

Datos del seminario que se realizará en Neuquén

Lugar: DOJO CLUB NEUQUÉN (calle Copahue 2540, Neuquén).

Precio por practicante: $30mil.

Precio por iniciante: $15mil.

Horarios:

Sábado 6 de diciembre

9 a 13hs – IAIDO.

15 a 19hs - KENDO.

Domingo 7 de diciembre