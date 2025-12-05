Adiós a Cary-Hiroyuki Tagawa, el villano de Mortal Kombat que cautivó en el cine

El artista estadounidense, de origen japonés, tenía 75 años. Había participado en otros éxitos cinematográficos como “James Bond” y “Pearl Harbor”.

El actor era reconocido por interpretar a Shang Tsung en la saga de Mortal Kombat.

El actor estadounidense Cary-Hiroyuki Tagawa , reconocido por interpretar a Shang Tsung en la saga de Mortal Kombat , murió en la ciudad californiana de Santa Bárbara, en Estados Unidos , a los 75 años. Su deceso se produjo por complicaciones derivadas de un derrame cerebral.

Según confirmaron medios locales como The Hollywood Reporter (THR), estaba rodeado por su familia , que lo describió como "un alma rara” y lo definió como “generoso, reflexivo y eternamente comprometido con su oficio".

El artista participó en diversas producciones vinculadas con Mortal Kombat, donde encarnó a uno de los villanos más emblemáticos del universo creado a partir del no menos icónico videojuego .

“Tuve el privilegio de representar a Cary-Hiroyuki Tagawa durante muchos años como su representante, pero nuestra relación se convirtió en algo mucho más profundo: se convirtió en parte de la familia”, lo recordó su representante, Margie Weiner, a través de un comunicado reproducido por aquel mismo medio.

Tagawa y su esposa, Sally, residieron en la isla hawaiana de Kauai, donde formaron su familia y mantuvieron una vida alejada de los grandes centros urbanos.

De practicar artes marciales a brillar en el cine

Tagawa nació el 27 de septiembre de 1950 en Tokio, Japón, dentro de una familia con fuerte presencia militar y más tarde se mudó a Estados Unidos, donde residió en distintas ciudades durante su adolescencia hasta que se instaló en Los Ángeles, donde inició su actividad actoral y enseñó un estilo propio de artes marciales denominado Chu Shin.

“Nací en Tokio y empecé a entrenarme en kendo cuando estaba en la secundaria”, señaló en una entrevista en la que repasó su historia, en 2010.

Actor Mortal Kombat Cary-Hiroyuki Tagawa nació Tokio, Japón, y más tarde se mudó a Estados Unidos.

También contó su llegada al sur estadounidense y el contexto en el que continuó profundizando sus prácticas marciales: “Ser japonés y vivir en el sur durante los años 50 era bastante difícil”.

A los 21 años estudió karate tradicional en la Universidad del Sur de California, antes de viajar a Japón para perfeccionarse junto al maestro Nakayama, integrante de la Asociación Japonesa de Karate.

Luego desarrolló y enseñó su propio sistema, al que describió como “un estudio de la energía... completamente ajeno al concepto de lucha física”.

Sus trabajos más destacados en cine, TV y videojuegos

El debut en cine de Tagawa se produjo en "El último emperador" (1987), película dirigida por Bernardo Bertolucci y conocida también como The Last Emperor. La obra fue reconocida con nueve premios Óscar, incluido el de mejor película, y allí interpretó un papel secundario, pero significativo.

Además de Mortal Kombat, Tagawa integró el elenco de producciones que obtuvieron reconocimiento internacional.

Actor estados unidos mortal kombat Además de Mortal Kombat, el actor integró el elenco de producciones que obtuvieron reconocimiento internacional. Foto: IG

Actuó, por caso, en “Licencia para matar” (1989), “El planeta de los simios” (2001), “Memorias de una geisha” (2005) y “Tekken” (2010), y también participó en proyectos televisivos como “Nash Bridges”, “Hawaii”, “Revenge”, un episodio de “Teen Wolf”, “Star Wars: Rebels”, “Teenage Mutant Ninja Turtles”, “Man in the High Castle” y “Blue Eye Samurai”. También encarnó al villano Kwang en la película "James Bond Licencia para matar".

En tanto, dentro del universo de videojuegos, interpretó a Heihachi Mishima en “Tekken”, uno de los personajes centrales de esa franquicia, prestó su voz en “Soldier Boyz”, “Batman: Rise of Sin Tzu” y “World of Warcraft: Legion”, ampliando su presencia en producciones asociadas a la cultura gamer.