Conmoción por la muerte de Kim Jong Seok: quién era el actor y modelo surcoreano

Durante la ceremonia fúnebre , la hermana del joven modelo publicó un mensaje a través de sus redes sociales para aclarar las sospechas que circulan en redes sociales: "Me sorprendió tanto la partida de mi hermano que comencé las preparaciones de su funeral en estado de shock . Nuestra familia está haciendo los arreglos funerarios con el corazón roto y llenos de pena. Estamos devastados, pero la desinformación ya cruzó el límite . Decidimos no responder al principio, pero ahora debemos defender su nombre".

image.png

Asimismo, la familia anunció que tomará medidas legales y está recopilando evidencia, incluyendo una declaración del amigo que estaba con él y una grabación policial que será revelada próximamente.

También se tomarán medidas legales y presentarán una denuncia ante la unidad de ciberdelitos por la difusión de información falsa y difamación, apuntando especialmente a usuario de redes sociales y medios de comunicación de Corea del Sur.

Quién era el actor y modelo Kim Jong Suk

Kim Jong Seok nació en 1995 y debutó como modelo en 2014, trabajando inicialmente con tiendas en línea. Con el tiempo, se consolidó como uno de los rostros más reconocibles en el mundo del modelaje en Corea del Sur, siendo especialmente recordado por su trabajo con la marca de cosméticos DASHU.

En 2022, amplió su presencia pública al participar en el reality show de citas "The Skip Dating", donde ganó popularidad gracias a su carisma y estilo útino.

Su repentina muerte ha generado conmoción entre colegas del entretenimiento y seguidores, quienes han expresado su pesar a través de mensajes en redes sociales.

image.png

"The Skip Dating", el reality que lanzó a la fama al actor Kim Jong Seok

"The Skip Dating es un programa de citas a ciegas de cuatro contra cuatro que dura solo un día. Si los participantes quieren expresar su interés, presionan el botón del corazón. Si no, van directos al botón de saltar. Con Yu Jae Seok, Jeon So Min y Nucksal, actuando como los Cupidos del amor, jóvenes esperanzados que buscan a su media naranja se unen al programa", indica el medio My Drama List. Actualmente no está disponible en ninguna plataforma de streaming en Argentina pero podrás encontrar capítulos en Youtube.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Korean Dating Show Fans (@kdatingshow)

Otra noticia que causó revuelo en Corea del Sur: el posible regreso de BTS

Pasaron casi dos años desde el día en que BTS tuvo que poner una pausa a su carrera musical por el servicio militar obligatorio existente en Corea del Sur. La banda de k-pop, a finales de 2022, tuvo que realizarlo y dejar la vida artística a un lado.

Jin, el integrante mayor del grupo, fue el primero en enlistarse en diciembre de 2022 seguido de J-Hope, quien comenzó su deber militar el 18 de abril de 2023 y fue dado de baja el 17 de octubre del 2024. De acuerdo con la legislación surcoreana, todos los hombres entre 18 y 28 años deben cumplir entre 18 y 21 meses de servicio militar.

En este marco de obligatoriedad, este mes cinco integrantes del grupo coreano -V, RM, Jimin, Jungkook y Suga- concluirán con sus servicios. En cuenta regresiva, los fanáticos de BTS, conocidos como army, se preparan para recibir a los cinco miembros restantes a lo largo de junio.