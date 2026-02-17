Murió Juan Carlos Desanzo, director de Eva Perón y El Polaquito

Durante la década del 80, Desanzo se convirtió en una de las firmas centrales del cine nacional. Tenía 88 años.

El reconocido director y guionista Juan Carlos Desanzo falleció a los 88 años, según confirmó Directores Argentinos Cinematográficos (DAC) a través de una publicación en sus redes sociales.

“ El cine nacional todo sufre la pérdida irreparable de JUAN CARLOS DESANZO, uno de sus mayores autores. En actividad desde los años sesenta, comenzó siendo el director de fotografía de las más destacadas películas argentinas de una época consagratoria”, expresaron desde la entidad.

“Su sola mención alcanza para comprender la importancia y variedad de estilos que sus realizadores significan y la trascendencia histórica de estas obras cuyas imágenes, tan diversas como fundamentales, ofrecen en común la pericia cinematográfica de este entrañable amigo y compañero constante de DAC, pródigo en la tarea y firme en la lucha”, escribieron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dacdirectores/status/2023581874661077018&partner=&hide_thread=false El cine nacional todo sufre la pérdida irreparable de JUAN CARLOS DESANZO, uno de sus mayores autores.



En actividad desde los años sesenta, comenzó siendo el director de fotografía de las más destacadas películas argentinas de una época consagratoria pic.twitter.com/UIFuomRSvA — DAC - Directores Argentinos Cinematográficos (@dacdirectores) February 17, 2026

Consagrado como un referente visual indiscutido, firmó la fotografía de las películas más trascendentales de Argentina durante más de dos décadas, como La hora de los hornos, Juan Moreira, El muerto, Los pasajeros del jardín, The Players vs. Ángeles Caídos, Crónica de una señora, Los gauchos judíos, La Tregua, No toquen a la nena, y El infierno tan temido.

A partir de 1983, Desanzo se convirtió en una de las firmas centrales del cine nacional. En su doble rol de director y guionista, construyó una filmografía esencial que recorre desde el impacto de Eva Perón y El Polaquito hasta títulos clave como El desquite, En retirada, La búsqueda y Al filo de la ley.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuuCostaSaure/status/2023614143102959883&partner=&hide_thread=false Juan Carlos Desanzo, una eminencia de director, pero también el responsable de la fotografía de obras maestras, como:



Juan Moreira (1973)

La Tregua (1974)

La hora de los Hornos (1968)

Crónica de una Señora (1971) https://t.co/65Sz5xvOK6 pic.twitter.com/XmeFAopkDy — Luu Costa Sauré | Entre Pororo (@LuuCostaSaure) February 17, 2026

Su última aparición pública tuvo lugar el pasado miércoles 4 de febrero durante la presentación del Espacio Audiovisual Nacional ante legisladores. En el que fue su último acto de rebeldía, el director tomó la palabra para revelar, con un toque de ironía, que la persona que apoyó fervientemente su proyecto Eva Perón fue la hoy senadora Patricia Bullrich.