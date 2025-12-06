CALF y el Club El Biguá firman un convenio de cooperación para fortalecer la conectividad y el desarrollo social.

A través de Calfibra, la cooperativa brindará servicio de internet de alta velocidad sin costo para las instalaciones del club.

La Cooperativa CALF y el Club de Pesca y Náutica “El Biguá” firmaron un convenio marco de colaboración y responsabilidad social empresaria destinado a fortalecer la infraestructura tecnológica y acompañar el desarrollo deportivo, recreativo y social en la ciudad de Neuquén .

El acuerdo se enmarca en el despliegue de la moderna red de fibra óptica de CALFIBRA, que ya cubre gran parte de la ciudad y permite ofrecer internet de alta velocidad, estable y con anillado óptico. En este sentido, CALF brindará al Biguá un servicio de conectividad simétrico para sus sectores administrativos, áreas comunes y zonas de uso intensivo durante la temporada estival, donde concurren entre 3.000 y 4.000 personas.

Para ello se ejecutó un diseño de ingeniería específico y la instalación de equipos de última generación, incluyendo Access Point Wi-Fi 6, que permitirán a los socios y visitantes disfrutar una experiencia de conectividad equivalente a la de un hogar, aun en condiciones de alta demanda.

calf

“Un convenio donde todos ganan”

El presidente de CALF, Ing. Marcelo Severini, destacó la importancia del acuerdo: “Este convenio vincula a dos instituciones históricas de Neuquén. A través de Calfibra, Calfpay y Calf Renova estamos impulsando un modelo de infraestructura moderna, segura y de calidad para beneficio de los socios del club y de toda la ciudad”.

Por su parte, el gerente de TIC, Sergio Fernández Novoa, sostuvo que “el mejor convenio es siempre aquel donde todos ganan, y este es un claro ejemplo.”

Además, desde Calfibra se subrayó que la solución tecnológica instalada permite mejorar la experiencia del socio, optimizar procesos internos y acompañar la actividad deportiva con estándares de conectividad de primer nivel.

calf bigua 2

Beneficios concretos para empleados de CALF

Como parte del acuerdo, El Biguá otorgará a todos los trabajadores de CALF que deseen asociarse la bonificación total de la matrícula. Este beneficio se integra a las políticas de bienestar y promoción social que la cooperativa impulsa hacia su personal.

Por su parte, el club incorporará la billetera virtual CALF, Calfpay como medio de cobro para cuotas sociales y servicios, modernizando su gestión administrativa.

Se coordinarán también con la cooperativa acciones conjuntas de responsabilidad social, eventos deportivos y actividades comunitarias.

El convenio refuerza el rol de CALF como actor estratégico en el desarrollo tecnológico local, a través de sus unidades de servicios. La articulación con instituciones deportivas y sociales consolida un modelo cooperativo cercano, eficiente y comprometido con la comunidad.