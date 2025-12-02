La Cooperativa Calf instaló medidores inteligentes en el barrio Santa Genoveva

Este fin de semana se realizaron los trabajos de modernización en el sistema de medición. Se incorporaron 277 dispositivos.

La Cooperativa CALF procedió durante el fin de semana a realizar el recambio de 277 medidores en el barrio Santa Genoveva, uno de los barrios residenciales más importantes de la ciudad, instalándole a los usuarios medidores inteligentes.

El trabajo que se llevó a cabo el pasado sábado y domingo abarcó la zona delimitada por las calles Isla Malvinas hasta Coronel Suárez y desde Borlenghi hasta Carmen de Patagones.

Con la incorporación de estos 277 medidores PLC en esta zona, la Cooperativa avanza con el plan de telemedición y "reafirma el compromiso de modernizar toda la red eléctrica de Neuquén", afirmaron.

"La tecnología PLC vuelve a mostrarse como la solución más eficiente: aprovecha la red de fibra óptica de Calfibra para transmitir los datos, sin necesidad de obras extras y con una estabilidad sobresaliente en la comunicación", detallaron, respecto al método.

Agregaron que Santa Genoveva es "un punto estratégico con alta densidad de consumos, infraestructura consolidada y un movimiento diario muy intenso". Según detallaron desde CALF, la instalación de este tipo de tecnología "de última generación permitirá mejorar la precisión de las mediciones, reducir pérdidas y prever situaciones que antes requerían mayor tiempo de respuesta".

SFP Calf Presenta nuevos medidores smart conectados online (1).JPG Sebastian Fariña Petersen

"El recambio refuerza un criterio clave de las actuales autoridades de CALF, ya que permitirá avanzar barrio por barrio, con planificación, orden y acompañamiento a los vecinos", afirmaron.

La telemedición, según destacaron desde la Cooperativa, también aporta transparencia, previsibilidad y una relación más equilibrada entre el usuario y el proveedor.

Con la renovación realizada en Santa Genoveva se suma otro sector de la ciudad al sistema de monitoreo en tiempo real, que se inició con el barrio Villa Luisa.

Este paso en el plan de modernización busca seguir unificando fechas de lectura y facturación, agilizar procesos internos y fortalecer la calidad del servicio en toda la zona. "De esta manera, el área comprendida en Santa Genoveva, se suma así a esta nueva etapa de la Cooperativa, donde la modernización deja de ser un proyecto futuro para convertirse en una realidad concreta que ya se ve en los barrios", cerraron desde CALF.

Calfpay y Grido firman convenio para la modernización de los medios de pago

Calf, a través de su billetera virtual Calfpay, firmó un convenio de cooperación comercial con la cadena de heladerías Grido para modernizar los medios de pago en los comercios neuquinos y ofrecer a los usuarios una alternativa ágil, segura y local para sus transacciones diarias.

El convenio fue firmado semanas atrás y suscribieron el presidente de Calf, Marcelo Severini, Leonardo Ferreira, secretario general, Manuel Cuesta, Tesorero; Alejandra Quiroga, vicepresidente primero y el responsable de Calfpay, Nicolás Autiero. En tanto, por parte de la empresa lo hizo Alejandro Flores, socio gerente.

“Estamos firmando con la cadena de heladerías Grido un convenio con Calfpay para que en todas las sucursales de Neuquén, podamos tener nuestros post-net y que todo aquel que se acerque a las pueda pagar a través de nuestras pasarelas de pago”, sostuvo Severini.

El titular de la cooperativa agradeció a "Grido la posibilidad que nos da de poder trabajar en conjunto y esperamos que en el cortísimo plazo muchas otras empresas sigan por este camino para que hagamos de Calfpay la billetera que más utilicen los neuquinos”.