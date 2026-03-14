Un detenido está grave en el hospital tras quemarse en la Comisaría Tercera

Se trata de un procesado de unos 50 años que cumplía prisión preventiva en la unidad de Avenida Argentina y Manuel Rodríguez. Permanece en terapia intensiva.

Un detenido que se encontraba detenido en la Comisaría Tercera sufrió graves quemaduras en circunstancias que se investigan y lucha por su vida. La Policía no ha emitido declaraciones. Los detalles del hecho.

Según pudo saber LM Neuquén , el hecho habría tenido lugar el jueves de esta semana, en horas de la tarde, en la comisaría ubicada sobre calles Antártida Argentina y Manuel Rodríguez. Aunque no fue confirmado, al parecer el detenido -que cumplía allí prisión preventiva- había reportado graves condiciones de su encierro esta semana, según informó a su abogado Lucas Dumigual; indicó que no le querían dar agua para beber; que se encontraba en un sector no habilitado para el alojamiento y muchas veces utilizado como castigo conocido como "buzón"; y que habría sido agredido físicamente por efectivos de la alcaidía.

En esas circunstancias, y al parecer utilizando un cigarrillo , luego de que se desoyera su reclamo de ser trasladado a otra comisaría, en un acto de desesperación, prendió fuego su colchón y, en el proceso, él mismo sufrió graves quemaduras que ameritaron su traslado al Hospital Castro Rendón, donde permanece internado en terapia intensiva desde entonces. Habría sufrido quemaduras de tercer grado.

Por el momento no se tienen más detalles de su estado de salud, pero se habría iniciado una investigación al respecto. No hubo otros heridos y las llamas se pudieron extinguir una vez detectadas. Ante la consulta de este medio, desde la Policía no se ha ampliado sobre el hecho.

Hospital Castro rendon (2) Claudio Espinoza

Quién es el detenido herido

El hombre en cuestión tiene unos 50 años y es "J.C.M", quien había quedado detenido en esa comisaría apenas días atrás. Previamente, venía cumpliendo una prisión domiciliaria, investigado en una causa por presunto homicidio en grado de tentativa. Respecto de esa causa, se supo que tiene a un amigo suyo como víctima, a quien apuñaló tras una noche de copas en medio de una discusión meses atrás.

Por la gravedad de la situación, una vez que el agresor fue identificado, se le formularon cargos y la fiscalía pidió su detención en prisión preventiva, la cual fue otorgada. Sin embargo, con el avance de la investigación y la posibilidad de un acuerdo de reparación y sobreseimiento en ciernes (luego de que el agresor pidió disculpas a la víctima), se le otorgó una prisión domiciliaria, a pesar de la oposición del Ministerio Público Fiscal.

inhibidor robos Gentileza Policía del Neuquén

Esta medida la cumplió hasta la semana pasada, cuando la fiscalía de Robos y Hurtos ordenó su detención en el marco de otra investigación, en la cual se constató que no solo había incumplido su detención sino que estaba circulando en una camioneta robada.

Así, quedó vinculado como uno de los presuntos integrantes de una banda que cometía robos con inhibidores. Con la prueba que se recabó en su contra, la asistente letrada Nadia Pérez lo acusó como autor del delito de encubrimiento por recepción dolosa.

Sobre los antecedentes previos de "J.C.M", se supo que recibió una única condena de cumplimiento condicional por un hurto.