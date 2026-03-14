Miles de vecinos pasaron por Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores: cómo sigue la segunda noche

La primera edición del año tuvo una gran apertura. Este sábado continúan las propuestas.

La primera edición del año del Neuquén Emprende junto a Confluencia de Sabores tuvo una exitosa apertura. En el marco del Mes de la Mujer, el evento comenzó este viernes con una gran convocatoria.

Desde las 18, miles de vecinos se acercaron al Parque Jaime de Nevares y recorrieron los puestos de emprendedores, disfrutaron de la gastronomía local y participaron de los espectáculos en vivo.

En esta oportunidad, la propuesta organizada por la Municipalidad de Neuquén reunió a más de 180 puestos entre emprendedores y propuestas gastronómicas.

Durante la primera noche, familias, jóvenes y turistas conocieron productos locales, probaron distintas propuestas gastronómicas y participaron de las actividades culturales.

neuquen emprende primera noche 2

Un espacio clave

La secretaria de Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, destacó la convocatoria y remarcó el crecimiento que tuvo el evento desde su creación. Según explicó, Neuquén Emprende se consolidó como un espacio clave para el desarrollo de emprendedores locales y para el encuentro de la comunidad en los espacios públicos de la ciudad.

Además, la funcionaria recordó que el programa nació con un fuerte enfoque social vinculado al acompañamiento a mujeres que buscaban generar ingresos propios. “Neuquén Emprende, cuando nace, nace con el espíritu de acompañar a esas mujeres dependientes económicamente, muchas con hijos. Entonces, lo que les permitió era elaborar en sus casas y poder comercializar a través de Neuquén Emprende”, señaló.

En el mismo sentido, el secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, destacó la articulación con Confluencia de Sabores, que suma propuestas gastronómicas al evento y amplía la experiencia para quienes visitan la feria.

“Confluencia de Sabores viene a darle servicios a la feria Neuquén Emprende. Realmente funciona muy bien y es una marca que ya está casi fusionada”, afirmó el funcionario.

Neuquen Emprende Finde Largo Noviembre 2025 (4)

Para el municipio, esta combinación entre producción local, gastronomía y espectáculos en vivo fortalece la economía local y genera movimiento para emprendedores de la ciudad. “La verdad que es eso: movimiento económico, un pulmón para la gastronomía y para los emprendedores y emprendedoras”, destacó Pasqualini.

Edición especial

En esta edición, además, la feria se desarrolla en el marco del Mes de la Mujer, recuperando el espíritu con el que nació el programa y visibilizando el rol de muchas mujeres emprendedoras que hoy forman parte del circuito productivo de la ciudad. Actualmente, entre 800 y 900 emprendimientos forman parte del ecosistema de Neuquén Emprende, muchos de los cuales crecieron gracias a los trayectos formativos impulsados por la comuna.

“Los trayectos formativos las fueron fortaleciendo y hoy muchas comercializan a través de redes, usan Mercado Pago, son monotributistas o venden regalos empresariales”, explicó la secretaria.

En ese marco, desde el municipio anticiparon que volverán a desarrollarse capacitaciones para emprendedores durante los próximos meses, incluyendo instancias específicas destinadas al sector gastronómico que participa en la feria.

Neuquen Emprende Finde Largo Noviembre 2025

¿Cómo sigue la feria?

Tras una primera noche con gran convocatoria, Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores continúan este sábado desde las 18, con una nueva jornada en el Parque Jaime de Nevares.

Durante la primera jornada se presentaron Joaquín Di Magic con un show infantil, Belu Misson, Carmesuit y el cierre musical de Skinnys, que convocó a vecinos y visitantes a disfrutar del escenario principal.

Para este sábado, la agenda prevé un taller de afroperuano, las presentaciones musicales de Erika Sofía y Lunamítica, el set de DJs de Acid Pair y el cierre de la jornada con música en vivo.

Desde el municipio adelantaron que ya se analiza una nueva edición para el cierre de esta primera etapa del año antes del receso invernal.