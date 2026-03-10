Corte de luz programado en pleno centro de Neuquén: fecha, hora y zona afectada

La cooperativa CALF informó interrupciones del servicio eléctrico por tareas de mantenimiento y mejoras en una subestación.

La cooperativa eléctrica CALF informó que este miércoles 11 de marzo se realizarán cortes programados de energía en distintos sectores de la ciudad de Neuquén . Las interrupciones del servicio están vinculadas a trabajos de mantenimiento y mejoras en la infraestructura eléctrica.

Según el cronograma difundido por la cooperativa, uno de los cortes se llevará a cabo entre las 8 y las 11 en la zona aledaña a las calles Salta y Carlos H. Rodríguez . En ese sector se realizarán tareas de mantenimiento y toma de muestras de aceite para análisis y certificación libre de PCB.

Por otra parte, también está previsto un corte más extenso que se desarrollará entre las 7:30 y las 12 en el área cercana a la esquina de Colonia Alemana y Río Desaguadero . Allí se ejecutarán trabajos de mantenimiento y remodelación de una subestación transformadora con el objetivo de incorporar sistemas de medición inteligente.

Desde la cooperativa indicaron que ambas interrupciones cuentan con autorización del órgano de control municipal y forman parte de tareas planificadas para mejorar el funcionamiento de la red eléctrica.

Cortes de luz Calf

Además, recordaron que estos trabajos son necesarios para garantizar un servicio más seguro y eficiente en la ciudad, por lo que solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante el período en que se desarrollen las tareas.

Finalmente, señalaron que los horarios y áreas afectadas son aproximados y que las labores pueden estar sujetas a modificaciones en función de las condiciones climáticas u otros factores operativos. Por ese motivo, recomendaron a los usuarios mantenerse atentos a los canales oficiales de información para conocer cualquier actualización sobre el estado del servicio.

EPEN también anunció cortes para el interior de la provincia

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), dependiente del Ministerio de Energía, informa que en sectores de Vista Alegre Norte se realizará un corte programado de energía eléctrica el día martes 10 de marzo de 2026, en el horario de 9 a 11 hs, con el objetivo de efectuar trabajos de poda y mantenimiento en líneas de media tensión.

Afectará al sector comprendido a la Ruta 7, entre calle 15 y Rotonda 51, y barrios Fincas 2 y 4.

epen corte de luz.jpg

También habrá un corte de energía programado en la localidad de Las Coloradas, en el horario aproximado de 10 a 14 hs. La interrupción del servicio se realizará para efectuar el montaje de un seccionador bajo carga en la línea 33 kV Junín – Las Coloradas. Asimismo, en la localidad se llevarán a cabo tareas de poda en línea de 13 kV.

Se informa que no se generará energía con reserva fría (motores) debido a los trabajos que deben realizarse sobre la línea.

Este corte programado afectará a los usuarios del PROSAP IV, parajes San Ignacio, Costa de Catan Lil, El Salitral y Estancias.

Ante esto, desde EPEN solicitaron a los usuarios de los sectores afectados tomar los recaudos necesarios a fin de reducir los inconvenientes que la interrupción del servicio pudiera ocasionar.